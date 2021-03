Société

Désuets, mais toujours utilisés

Les applications numériques poussent constamment des objets de notre quotidien vers le gouffre de la désuétude : qui a encore besoin d’une carte routière ou d’un métronome mécanique, quand des logiciels gratuits font le même travail ? Mais il n’y a pas que la performance dans la vie ; et ce serait occulter le charme et les vertus insoupçonnées d’instruments donnés pour démodés ou dépassés. La Presse a déniché des passionnés qui non seulement ont conservé de tels objets, mais les utilisent encore, les jugeant parfois même plus pratiques que leurs homologues numériques.