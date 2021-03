PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Pour bien des résidants, les allers-retours à la salle à manger constituent un repère rassurant, mais aussi le principal exercice physique de la journée, souligne Monique Laplante, directrice générale du Château Pierrefonds. « Et c’est tellement plus agréable, tellement plus motivant que de manger seul dans sa chambre », dit Mme Laplante, qui souligne que les résidants, ici, vivent dans des chambres, et non dans des appartements complets. Sur la photo, Leokadia Nowak et Brigitte Ryser discutent.