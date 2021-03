En cette Journée internationale des droits des femmes, Christine Renaud propose de participer à un évènement virtuel gratuit sur le thème La fois où j’ai été effrontée.

Marie Allard

La Presse

De 15 h à 19 h, des femmes – dont la militante autochtone Melissa Mollen Dupuis et la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade – animeront des conversations vidéo gratuites sur Braindate. Leur point commun ? Elles parleront d’un moment où elles ont décidé de foncer. D’être effrontées.

Effrontée, Christine Renaud l’est aussi. À 11 ans, elle a créé une maison des jeunes dans son village natal de Sainte-Martine, en Montérégie. « Quand je vois un problème, rapidement je me mets à penser à des solutions », dit Christine Renaud, présidente-directrice générale de l’entreprise technologique e180, qui est derrière Braindate.

À Noël 2017, Christine Renaud a reçu en cadeau Histoires du soir pour filles rebelles, recueil de biographies de femmes vendu à plus de 1 million d’exemplaires dans le monde.

J’ai pensé à mes deux filles. Mon mari est mexicain, c’est super qu’elles aient des modèles de partout dans le monde. Mais en tant que Québécoise, je sais qu’il y a des femmes qui ont accompli de grandes choses. Je trouvais ça important qu’elles le sachent. Christine Renaud

Christine Renaud a donc écrit Effrontées, l’histoire pas plate de 21 Québécoises audacieuses, publié le 25 février aux éditions Les Malins. Dans un style très coloré, elle y présente les moments forts de la vie de femmes inspirantes, dont la Dre Joanne Liu et la navigatrice Mylène Paquette.

Trouver des solutions à 15 ans

L’un de ses messages, c’est qu’on peut trouver des solutions à tout âge. « Anya Pogharian, qui est dans Effrontées, a créé un prototype de machine de dialyse à 15 ans, indique Christine Renaud. C’est une jeune fille normale. Elle a identifié un problème, elle s’en est passionnée et elle s’est entourée de personnes extraordinaires, qui ont testé son idée et l’ont fait évoluer jusqu’à ce que ça fonctionne. »

Extrait du livre Effrontées, l'histoire pas plate de 21 Québécoises audacieuses

Ses héroïnes ne sont pas fondamentalement différentes des autres humains – de nous, de vous. « Le but, ce n’est pas de dire : “Regardez toutes ces femmes privilégiées qui avaient un super pouvoir”, souligne l’autrice. Aucune d’entre elles n’était prédestinée à devenir ce qu’elle est devenue. Même quand on pense à Thérèse Casgrain : elle venait d’un milieu bourgeois, il reste qu’elle s’est battue pour le droit des femmes. Elle s’est rebellée contre l’image de la femme idéale de son époque. »

Surmonter les échecs

Toutes ont connu des échecs et commis des erreurs. « Systématiquement, il y a un moment où elles auraient pu abandonner, observe Christine Renaud. On pense à Mylène Paquette, qui était partie à la rame depuis deux mois et qui n’était même pas sortie des eaux canadiennes, alors qu’elle était supposée être pratiquement rendue en France. Elle aurait pu arrêter, ç’aurait été justifié. C’est là où la légende se crée. Quand tout est contre nous mais qu’on trouve la force et les alliés pour réussir à rester fort et à passer au travers. »

Voilà qui peut aider des lecteurs, adolescents ou adultes, à garder le cap en ces temps difficiles. « En pandémie, on fait face à un lot de problèmes importants, reconnaît Christine Renaud. Mais ils peuvent se changer en opportunités pour des gens qui ont envie de contribuer et de se trouver un ancrage. Dans des crises comme ça, on a besoin de jeunes et de moins jeunes qui se lèvent, qui donnent un coup de main et trouvent des solutions. »

> Pour Participez à l’évènement virtuel La fois où j’ai été effrontée, le 8 mars de 15 h à 19 h

