PHOTO FOURNIE PAR JULIE LA ROCHELLE

Plusieurs mois après le début de la pandémie, Julie La Rochelle a pu échanger pour la première fois avec sa mère « grâce à l’aide incroyable du personnel soignant du CHSLD où elle réside ». « Ma mère lit sur les lèvres et depuis le début de la COVID-19, il nous était impossible de parler avec elle, explique Mme La Rochelle. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle ne parvenait plus à connecter avec nous. On a versé quelques larmes, on a rigolé et on s’est comprises. »