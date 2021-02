Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Marie Allard

La Presse

Bien-être : s’activer en pleine conscience

Fondée il y a environ trois ans, Doshayoga se spécialisait au départ en expériences immersives et retraites thérapeutiques. Il va sans dire que la pandémie a forcé la jeune entreprise qui marie principes de médecine ayurvédique, yoga, tarot, astrologie et thérapie énergétique à se réinventer. Livre de gratitude, cartes d’affirmation positive, ensemble ayurvédique personnalisé : la nouvelle boutique en ligne propose différents outils pour ceux qui s’intéressent au bien-être et à la croissance personnelle. Des défis en ligne sont aussi organisés ponctuellement. Le prochain, un « Défi actif conscient » animé par la coach Pascale Jean, propose cinq journées d’entraînements thématiques inspirés par les éléments (Terre pour un entraînement en endurance, Feu pour la puissance, etc.), dans une visée de santé globale et de connexion entre le corps, le cœur et l’esprit. C’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la médecine ayurvédique et les différents « dosha ». Le défi se déroule du 15 au 20 février, à partir de 8 h, pour une heure d’entraînement conscient par jour (le tout est également offert en rediffusion). Prix : 29 $, achat en ligne.

> Participez au défi

Livre : mieux connaître les émotions

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Couverture du livre Anto et Antin – Que d’émotions !

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait d’Anto et Antin – Que d’émotions ! 1 /2



Antin va au parc avec son grand frère. Belle surprise : Antonin, son meilleur ami, arrive aussi au parc. Malheureusement, deux enfants prennent les balançoires qu’Anto et Antin convoitaient… Efficace, cet album présente maintes émotions ressenties fortement par les tout-petits : l’excitation, la frustration, la colère, la peur, la fierté, la jalousie, etc. Petit plus : un code QR imprimé au début de l’album permet d’écouter une version audio de l’histoire.

Anto et Antin – Que d’émotions !, texte et illustrations de Bruno Dequier, Éditions Dupuis, dès 3 ans

Bonne cause : être écolo avec la Fondation Véro & Louis

PHOTO FOURNIE PAR SOIS ÉCOLO Exemple de « Boîte pour la cause » : la boîte Épices et cie, qui comprend un crayon d’épices de Food Crayon, une moutarde au sapin de Gourmet Sauvage et un assaisonnement BBQ de marque Les Savoureux, en prévente au prix de 47,75 $

Voici une belle collaboration : l’entreprise québécoise Sois écolo, qui se consacre aux campagnes de financement écologiques, soutient la Fondation Véro & Louis. Le tout prend la forme d’une nouvelle campagne de financement qui permet d’encourager la fondation qui aide à créer des milieux de vie pour les adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi de soutenir l’économie québécoise puisque les différentes « Boîtes pour la cause » proposées contiennent des produits de 35 fournisseurs locaux. Les ensembles offerts sont pour tous les goûts et toutes les occasions : Soirée cinéma, Vive le printemps, Cocooning, Ménage de printemps, Maison écolo, Épices et cie… Pour chaque boîte vendue, Sois écolo donnera 33 % du prix de vente à la Fondation Véro & Louis. La campagne, déjà en cours, se déroulera à longueur d’année et fonctionne selon un système de prévente ; différentes boîtes s’ajouteront au fil des saisons.

> Découvrez les boites

Évènement virtuel : des vendredis avec Abeille

PHOTO LIANA CARBONE, FOURNIE PAR ABEILLE GÉLINAS Rendez-vous tous les vendredis avec DJ Abeille avec son nouveau projet État d’esprit

Bien connue pour son travail de DJ, Abeille Gélinas sort des sentiers battus avec son nouveau projet, nommé État d’esprit. Chaque vendredi, elle invite les gens à bouger, à danser, à explorer le mouvement de façon intuitive et sans gêne avec des DJ sets diffusés en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de l’animatrice et influenceuse. Chaque vendredi du mois a son thème. Le premier est consacré à un flow matinal (de 10 h à 11 h) avec une séance de yoga accompagnant la musique, pour commencer la journée en douceur. Le deuxième vendredi du mois est sous le signe de la « danse extatique » (de midi à 13 h), avec une enfilade de pièces musicales inspirées par les rythmes du monde, une invitation à explorer la danse libre. Vous vous ennuyez du temps où vous pouviez aller danser dans les bars ? Abeille vous invite à transformer votre salon ou votre sous-sol en discothèque les troisièmes vendredis du mois (à partir du 19 février) pour une « Soirée arrosée » avec des airs dansants et plein de bonnes vibrations. Finalement, les derniers vendredis du mois (dès le 26 février, donc) font place à une conversation avec une femme issue du domaine des arts ou des affaires que la DJ admire, le tout parsemé de segments musicaux.

> Consultez la page du projet État d’esprit