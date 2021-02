PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Les élèves des groupes TSA ont pu souffler dans une embouchure de cor (une embouchure différente par élève, bien sûr !). Le petit Emilio, autiste non verbal, s’est exécuté sans hésiter. « Avec la COVID, c’est plus distancé, mais quand on avait fait les percussions, ils pouvaient mettre la main sur la timbale, ressentir les vibrations, se souvient Mélanie Moura, responsable de la programmation jeunesse et médiation à l’OSM. Quand on a fait l’atelier avec Charles, à l’alto, on avait amené des petits violons. Il y avait un rapport organique. » Les élèves ont aussi fait de la danse-thérapie et suivront bientôt des ateliers d’art-thérapie.