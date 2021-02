COVID-19

Conseils d’ultramarathoniens pour braver la pandémie

C’est la Dre Joanne Liu, ex-présidente de Médecins sans frontières, qui l’a dit : cette pandémie n’est pas un marathon, c’est un ultramarathon, finalement. Qu’on court pieds nus, en plus. Une image forte, qui frappe l’imaginaire, on s’entend. Sauf que si elle n’est pas tout à fait fausse, elle n’est pas tout à fait juste non plus. Explications et sages conseils de coureurs avertis, qui en connaissent un rayon en matière d’endurance et de motivation. De rien.