Même si 2021 était attendue, il n’est pas dit que cette année nouvelle sera plus facile sur le moral… pour l’instant ! Afin de vous aider à vous détendre et favoriser un sommeil réparateur, la marque Davids Tea vient de lancer la collection « Sommeil et détente » pour infuser un maximum de relaxation à votre quotidien. Par exemple, l’ensemble « Relaxation » comprend une jolie tasse au fini nacré, un masque de sommeil en soie, des filtres à thé et trois infusions sans caféine aux vertus calmantes et antistress comme Crème à la lavande, Tulsi tranquillité ou Nuits de valériane (29,50 $). La boîte « Bonne nuit » (12,50 $) contient 20 sachets de 5 tisanes assorties comme Camomille calmante, Sérénité ou Tulsi tranquillité, alors que le mini-coffret « La collection sérénité » est composé de quatre mélanges calmants sélectionnés parmi les infusions plus populaires de la marque (18,50 $). Collection offerte en ligne seulement, puisque les boutiques sont présentement fermées.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Sports

Radio-Canada lance Zone active

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Xavier Jourson s’est mis au triathlon récemment. Il se demande pourquoi il n’y a pas plus d’athlètes noirs qui pratiquent ce sport.

Alors que le confinement nous oblige à explorer d’autres façons de bouger, l’équipe des Sports de Radio-Canada lance Zone active, une nouvelle section de son site internet et de son application mobile visant à accompagner les gens dans leur pratique du sport. On y retrouve des textes et des capsules vidéo offrant des informations liées à l’entraînement et à l’alimentation sportive ainsi que des conseils de mise en forme, pour commencer la pratique du yoga ou pour courir dehors l’hiver, par exemple. On peut aussi dès maintenant y suivre la journaliste Marie-Eve Potvin dans sa découverte de la plongée en apnée, une discipline pour laquelle elle s’entraîne dans le but de participer à une compétition. Autre défi pour s’inspirer : celui de Xavier Jourson, un ancien joueur professionnel de rugby en France, maintenant établi au Québec, qui s’est mis au triathlon pendant la pandémie. Son objectif : participer dans deux ans au Norsemen, en Norvège, l’un des triathlons les plus extrêmes au monde. S’il réussit, il pourrait être le premier athlète noir à le faire. Ce n’est pas tout le contenu qui est nouveau, mais Zone active permet de regrouper des reportages qui, depuis leur diffusion, se sont un peu perdus dans les abysses du web.

— Valérie Simard, La Presse

Livre jeunesse

Pour regarder autour de soi

<em>Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien…</em> PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien…, texte de Simon Priem, illustrations de Stéphane Poulin, éditions Sarbacane.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien…, texte de Simon Priem, illustrations de Stéphane Poulin, éditions Sarbacane. 1 /2



Ce titre tombe pile : Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien… Ces petits riens peuvent être uniques. Ce fou rire, cet imprévu, cette lumière ne seront jamais exactement les mêmes. Les mots du Français Simon Priem – et les huiles du Québécois Stéphane Poulin – nous invitent à regarder autour de nous, pour vrai.

— Marie Allard, La Presse

Parfois, on a l’impression qu’il ne se passe rien…

Texte de Simon Priem

Illustrations de Stéphane Poulin

Éditions Sarbacane

Dès 3 ans.