Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Méditation : exercices gratuits pour évacuer le stress

Il y a quelques semaines, Hubert Cormier, professeur et directeur du Centre Présence en médecine intégrative, prorésilience, bien-être et santé durables, nous a écrit afin de nous faire part d’un outil méconnu mis en ligne par la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Offert tout à fait gratuitement, ce répertoire en ligne propose une vingtaine d’exercices de méditation de techniques scientifiquement éprouvées, de brefs exercices d’introduction à la méditation comme ceux du « STOP » ou du Sablier, divers ateliers et des méditations plus longues introduisant des méthodes classiques comme le balayage corporel ou encore la méditation assise. Présentées en vidéo, certaines méditations sont aussi « immersives », axées sur le moment présent et le « pleine conscience », avec des paysages calmants comme un ruisseau, une forêt ou un lac. Un outil simple et facile à utiliser pour réduire le stress.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de la Faculté de médecine

Danse : les Grands Ballets dans votre salon

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS Les Studios des Grands Ballets proposent désormais des cours en ligne à suivre à la maison.

Les Studios des Grands Ballets, qui offrent une panoplie de cours de loisirs pour les adultes comme du ballet, mais aussi de l’entraînement à la barre, viennent à vous dans votre salon. Depuis quelques semaines, on peut pratiquer ses ronds de jambe, ses tendus et ses ports de bras à distance, avec des cours en ligne en direct ou préenregistrés présentés sur la plateforme Zoom. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la page des Studios sur l’application Mindbody, de remplir son profil et de réserver son cours à la carte. Prix : 15 $ la classe.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site des Grands Ballets

Famille : s’entraîner avec Étienne Boulay

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA Radio-Canada diffuse depuis deux semaines déjà des capsules pour inciter les jeunes de 6 à 8 ans à faire de l’activité physique.

De nombreux enfants sont toujours à la maison et, parfois, l’imagination manque pour les faire bouger. C’est pourquoi Radio-Canada diffuse depuis deux semaines déjà des capsules pour inciter les jeunes de 6 à 8 ans à faire de l’activité physique. Elles sont animées par quatre personnalités sportives – Étienne Boulay (football), Kim Gingras (danse), Rahmane Belkebiche (danse) et Samuel Piette (soccer) – qui présentent des entraînements accessibles inspirés de différents sports : boxe, ballet, baseball, cheerleading, etc. Les entraînements ont été élaborés en collaboration avec un professeur en éducation physique au primaire.

Les épisodes (deux par jour) sont diffusés du lundi au vendredi à 8 h sur ICI TÉLÉ. Ils sont aussi offerts sur ICI TOU.TV ainsi que dans la Zone Jeunesse.

— Marie-France-Lou Lemay, La Presse

> Regardez tous les épisodes

Lecture : faire face à la vie – et la trouver belle

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ALBIN MICHEL JEUNESSE Dans les yeux de Nawang, texte de Jean-François Chabas, illustrations de Clotilde Perrin, Éditions Albin Michel Jeunesse, dès 5 ans

Magistralement illustré, ce conte nous fait voyager dans les montagnes du Tibet, où vivent deux jumeaux. Nawang est courageux et joyeux, tandis que Lhari est sombre et peureux. Ce livre – de grand format, pour apprécier les images percutantes – montre que derrière l’orage, il y a toujours le ciel bleu. Même les pessimistes de nature peuvent apprendre à faire face à la vie – et à la trouver belle.

— Marie Allard, La Presse