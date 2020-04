La télémédecine pour les animaux aussi

Chiens, chats et autres animaux de tous poils (et plumes) peuvent désormais s’installer au bout du fil ou du clavier pour obtenir une consultation avec un vétérinaire, afin d’obtenir conseils ou traitements pour les cas non urgents. Mais attention, la rencontre avec un professionnel en chair et en os pourrait tout de même s’avérer nécessaire.