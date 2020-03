COVID-19: établir un horaire pour rassurer les enfants

Denis Carrier a deux fils âgés de 6 et 8 ans, qui sont évidemment à la maison pour prévenir la propagation du coronavirus. Le week-end dernier, sa femme et lui ont planifié un horaire pour leurs enfants. « On ne peut pas juste leur dire de faire ce qu’ils veulent, parce qu’après un ou deux jours, c’est le chaos », décrit-il. Or, les écoles sont fermées pour au moins deux semaines…