Il y a mille et une façons de dire « je t’aime ». En manque d’inspiration ? Voici quelques idées qui raviront celui ou celle qui fait chavirer votre cœur.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Chérir chéri (e) au Strøm

Un combo gastronomie et spa, c’est divin ! Surtout lorsque le menu trois services proposé dans les quatre adresses du Strøm spa nordique (L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke ou Québec) pour l’événement spécial SØD (qui signifie « chéri (e) » en danois) est l’affaire du chef Raphaël Podlasiewicz, qui nous a beaucoup impressionnée lors d’une récente visite avec ses plats d’inspiration scandinave qui font briller les produits locaux. À deux, on en profite ensuite pour parcourir le circuit thermal illuminé et s’abandonner au rituel Aufguss, qui permet de profiter au maximum des effets du sauna sec, avec une combinaison d’huiles essentielles spécialement sélectionnées. Pour l’occasion, discussions à voix basse permises sur tout le site et diffusion de musique scandinave.

Les 14 et 15 février, menu trois services avec accords mets et vins à 65 $ (50 $ à Sherbrooke), expérience thermale à 59 $ (49 $ à Sherbrooke, 54 $ à Québec), plusieurs forfaits également offerts, réservations obligatoires.

> Consultez le site du Strøm spa nordique : https://www.stromspa.com/saint-valentin/

PHOTO FOURNIE PAR LECAVALIER PETRONE Le coffret Amour par Lecavalier Petrone pour la Saint-Valentin

Revisiter ses classiques

Le chocolat est un classique de la fête de l’amour. Pour l’occasion, on délaisse les boîtes de chocolats des grandes surfaces pour offrir des gourmandises confectionnées avec doigté par des artisans locaux de talent. En la matière, il se fait difficilement mieux que les délicates et artistiques créations de Lecavalier Petrone. Son coffret Amour décline huit bijoux chocolatés aux saveurs toutes plus affriolantes les unes que les autres, comme caramel fruit de la passion, ganache miel de sarrasin ou praliné sésame. Impossible d’y résister !

Prix : 20 $, offert à l’atelier-boutique et chez plusieurs détaillants, dont Le Petit Dep, Le Elsdale, Markina, Signé local – La vitrine du fait au Québec au DIX30 et TimeOut Market.

> Consultez le site de Lecavalier Petrone : https://www.facebook.com/pages/category/Chocolate-Shop/Lecavalier-Petrone-1684328461838916/

PHOTO FOURNIE PAR FOUR SEASONS MONTRÉAL Le Four Seasons Montréal propose un forfait Spa St-Valentin pour la fête de l’amour.

Luxe et détente au cœur de la cité

En matière de chic et de luxe, difficile de battre le Four Seasons Montréal, ouvert depuis l’été dernier. Pour sa première Saint-Valentin, l’établissement propose notamment un forfait Spa pour dorloter les amoureux en toute intimité dans un espace invitant à la détente. Rituel d’hydrothérapie Kneipp, massage, exfoliation du corps, le tout suivi d’un verre de bulles au bord de la piscine avec accès aux salles de relaxation, sauna sec et hammam sont au programme. Si désiré, on termine le tout avec un repas romantique au restaurant Marcus, alors que le chef cuisinier Nicholas Bramos et le chef pâtissier Frank Vilpoux ont concocté un menu spécial pour l’occasion, servi uniquement du 14 au 16 février à l’heure du souper.

Prix pour le forfait Spa St-Valentin : 195 $ par personne, offert dès maintenant jusqu’au 18 février, réservations obligatoires.

> Consultez le site du Four Seasons Montréal : https://www.fourseasons.com/fr/montreal/spa/packages/

PHOTO FOURNIE PAR SQUISH Des jujubes Squish pour la Saint-Valentin : on dit oui !

Dites-le avec des bonbons

Et si au traditionnel chocolat on substituait d’irrésistibles bonbons ? Pas n’importe lesquels, mais ceux, absolument délicieux, imaginés par l’entreprise montréalaise Squish, qui se spécialise en jujubes originaux et savoureux, avec plusieurs choix végétaliens. Nombre d’options sont offertes pour la Saint-Valentin, dont Je t’<3, une boîte cadeau remplie de six parfums romantiques, comme les Cœurs à la pêche acidulés, les Ours au prosecco ou les Bisous Bisous aux parfums de fruits.

Prix : 14 $, offerts en ligne ou dans les magasins Squish

> Consultez le site de Squish : https://fr.squishcandies.ca/

PHOTO FOURNIE PAR LE BOTA BOTA Au Bota Bota, on célèbre la Saint-Valentin en duo avec le forfait À Pieds Joints.

Embarquement immédiat pour le bien-être

Le Bota Bota, ce magnifique spa urbain sur l’eau, célèbre ses 10 ans cette année. Pas de doute, ce bateau amarré transformé en spa est devenu un incontournable pour les Montréalais à la recherche de détente et de calme, à deux pas de l’agitation grouillante de la ville. Pour souligner son anniversaire, l’endroit lance les festivités à l’occasion de la fête de l’amour avec le forfait À Pieds Joints, pour deux personnes, qui comprend les circuits d’eau, deux verres de bulles et deux soins de détente des pieds (45 min) avec masque au chocolat. En prime, l’Ensemble Matsu Také éveillera le romantique en vous avec ses envoûtantes flûtes asiatiques, sur le 3e pont.

Les 14, 15 et 16 février, 199 $ pour deux personnes, réservations par téléphone seulement au 514 284-0333.

> Consultez le site du Bota Bota : https://www.botabota.ca/forfait/a-pieds-joints/

PHOTO FOURNIE PAR DAVIDS TEA Le coffret Élixirs d’amour, par DavidsTea

Potions d’amour

Pas besoin d’offrir le ciel pour faire plaisir. Pour les amoureux du thé, la collection de la Saint-Valentin de DavidsTea charmera avec ses parfums chocolatés, comme « Fraise au chocolat » ou encore « Coco-choco », deux thés qui se retrouvent dans le coffret Élixirs d’amour, qui propose huit parfums de thés gourmets. Des potions qui garderont votre amour sous votre joug !

Prix : 25 $, offert dès maintenant en ligne ou en boutique

> Consultez le site de DavidsTea : https://www.davidstea.com/ca_fr/the/collections/la-collection-de-la-st-valentin/