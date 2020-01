Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Bains de nature dans les parcs de Montréal

Le lancement officiel de la saison hivernale dans les huit parcs-nature de l’île de Montréal avait été annulé en raison de la pluie, le 11 janvier. Au grand bonheur des amateurs de plein air, la neige a repris ses droits. Outre l’initiation à divers sports d’hiver (ski de fond, canicross, vélo à pneus surdimensionnés, cerf-volant de traction), des activités thématiques sont offertes dans les différents parcs, dont les samedis et dimanches hygge (détente autour du feu avec couvertures et chaises Adirondack) au parc-nature du Bois-de-Liesse (ce samedi) et au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (le 2 février). Les promenades en forêt sous les étoiles à pied, en raquettes ou en skis de fond sont de retour cet hiver (plusieurs dates disponibles, réservations obligatoires). Nouveauté cette année : Pop Spirit offrira, les 16 février et 8 mars à 13 h 30, une séance de yoga en plein air gratuite au parc-nature du Cap-Saint-Jacques. — Valérie Simard, La Presse

Colorer la vie

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le géant chagrin, texte de Carole Martinez, illustrations de David Sala, éditions Casterman

Tout est en ordre dans la ville où vivent Lucas et Luce. Même les dents dans la bouche des gens. Le soir, chacun rentre chez soi et s’installe devant un écran. Jusqu’au jour où un géant, triste et esseulé, marche jusqu’à leur ville, piétinant involontairement leur maison. Tout part en éclats, que personne ne souhaite ranger comme avant. Un bel album pour donner le goût d’une vie en couleurs. — Marie Allard, La Presse

Le géant chagrin, texte de Carole Martinez, illustrations de David Sala, éditions Casterman. Dès 6 ans.

Journée gratuite à la SEPAQ

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’accès est gratuit aux parcs de la SEPAQ ce samedi 25 janvier.

Vite, vite, vite, c’est le temps d’enfiler son manteau et de chausser ses bottes pour aller profiter de l’hiver dans un des parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). Ce samedi, l’entrée est gratuite dans les 14 parcs nationaux du réseau, au Camp Mercier, à la Station touristique Duchesnay et au centre touristique du Lac-Simon. L’accès aux pistes de ski de fond et aux sentiers de raquette est également gratuit, tout comme la location d’équipement pour une période d’essai. Pour inciter les gens à retourner plus tard dans les parcs, la SEPAQ offre également un laissez-passer gratuit pour une visite ultérieure. — Marie Tison, La Presse

Igloofête en famille

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÉNEMENT Le festival « le plus froid du monde » ouvre ses portes aux familles, gratuitement ce samedi, dès 14 h.

Le festival « le plus froid du monde » ouvre ses portes aux familles, gratuitement ce samedi, dès 14 h, pour un après-midi d’activités extérieures qui s’annonce festif : Igloofête. Parce que jouer dehors, c’est bien, mais qu’en musique, c’est mieux, les familles sont invitées à venir jouer dans l’Igloovillage au son des rythmes électros de Robert Robert, Dead Horse Beats et Shaydakiss. Au menu : glissoire, jeu de poches, arcade, guimauves, et autres, en plus d’une visite guidée des coulisses du festival, si le cœur vous en dit. — Silvia Galipeau, La Presse