Derrière la porte

Je n’ai plus de libido et je m’en fous

Claudette* a 63 ans. Et non, quoi qu’en disent, espèrent ou rêvent certains, sa libido n’est plus du tout ce qu’elle était. Mais savez-vous quoi ? Elle s’en tape. Son corps a beaucoup donné (et beaucoup reçu). Confidences d’une femme ménopausée et libérée.