Lecture cocooning de saison, à savourer idéalement bien au chaud, près d’un feu, avec un thé infusé.

Silvia Galipeau

La Presse

Le très beau magazine Beside vient de sortir son neuvième numéro, avec en toile de fond, cette existentielle question : comment vivre notre nordicité ?

Entre autres pistes : une réflexion sur l’inuttitut (une langue « taillée dans l’humilité, la poésie et le territoire »), un essai sur la joie « subversive » de la nage en eau froide (traduit du New Yorker) et une entrevue avec Elisapie (qui se demande candidement pourquoi on devrait bien réfléchir sur le Nord : « why ? »), dans un ouvrage ici imaginé comme un « mouvement » ou plutôt un « élan vers notre territoire, vers nos semblables, vers les choses essentielles, en attendant de pouvoir les retrouver pleinement », résume la rédactrice en chef, Catherine Métayer. Amen.

Le magazine est offert en kiosques ou en ligne.

