Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Marie Allard

La Presse

Yoga

Retraite virtuelle chez Yoga Camp

Yoga Camp s’est fait connaître depuis quelques années avec ses retraites inspirées et inspirantes. Pour la première fois, l’entreprise propose une retraite en ligne pour se poser, méditer, créer et bouger dans l’intimité de sa maison. D’une durée d’un peu plus de deux heures, la retraite, pensée en collaboration avec la coach Béatrice Larouche, comprend un flow intuitif (tous les niveaux), une séance de méditation et visualisation, un atelier créatif. On promet aussi des surprises ! Offerte au prix de 59,99 $, la retraite est disponible 30 jours après l’achat. Une belle idée de cadeau à se faire à soi, ou à faire à un être cher.

> Consultez la page de Yoga Camp

Bien-être

Le bonheur, ça s’apprend

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Madeleine Arcand, cofondatrice de Rose Buddha, propose une série de cours au titre ambitieux s’il en est : « À dix minutes du bonheur ».

C’est le pari que fait Madeleine Arcand, cofondatrice de Rose Buddha (marque de vêtements de yoga écoresponsables, à qui l’on doit aussi un studio de yoga et une application de méditation du même nom), qui propose une série de cours au titre ambitieux s’il en est : « À dix minutes du bonheur ». En gros, les personnes inscrites auront ici accès à pas moins de 45 capsules de 10 minutes pour apprendre à lâcher prise, vivre dans le moment présent, ou gérer leurs émotions (négatives), en plus de 18 méditations guidées, 30 exercices écrits et divers rendez-vous pour échanger en direct sur les réseaux sociaux. Objectif ? En finir avec l’anxiété, la colère, la tristesse, la culpabilité, pour enfin « vivre la meilleure vie possible », répète Madeleine Arcand, au ton complice, intimiste, et par-dessus tout motivant. Inscriptions en cours, jusqu’au 27 novembre.

> Consultez la page d’À dix minutes du bonheur

Livre jeunesse

Lettre à un visiteur de l’espace

IMAGE FOURNIE PAR SCHOLASTIC Extrait de Si tu viens sur Terre…, texte et illustrations de Sophie Blackall, traduction d’Isabelle Allard, éditions Scholastic

Il n’y a probablement pas de guide de voyage à l’intention des extraterrestres qui viennent sur Terre. Ce livre magnifique résout ce problème. Un garçon y entreprend d’expliquer à un futur visiteur de l’espace comment les humains vivent dans toutes sortes de maisons, de familles, de corps et de vêtements. Il l’avise du fait qu’on ne peut pas boire l’eau de la mer, trop salée, et que des guerres ont cours, même s’il vaut mieux s’entraider. Un album à lire et à relire (même pour les terriens).

PHOTO FOURNIE PAR SCHOLASTIC Si tu viens sur Terre…, texte et illustrations de Sophie Blackall, traduction d’Isabelle Allard, éditions Scholastic.

Si tu viens sur Terre…

Texte et illustrations de Sophie Blackall

Traduction d’Isabelle Allard

Éditions Scholastic

Dès 4 ans.