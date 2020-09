Gabryel raconte l’autisme aux enfants

Gabryel Bouchard avait 10 ans quand on lui a diagnostiqué un trouble du spectre de l’autisme. « En premier, j’ai eu un choc, se souvient l’adolescent de 13 ans. Après, j’ai lu sur l’autisme, et ç’a été un soulagement. Ça m’a aidé à mieux me comprendre et à savoir pourquoi j’étais différent de mes amis. » Pour expliquer aux autres sa réalité, Gabryel a écrit un petit guide, distribué à ses enseignants et à sa famille. Ce livre est devenu L’autisme raconté aux enfants, un chouette guide publié par Gabryel et sa mère Karine Bouchard aux Éditions de Mortagne. Rencontre en quatre points.