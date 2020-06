Chantal Guy Chronique

Des lectures pour confiner le racisme

Quand j’étais enfant, le quartier où j’habitais était blanc et mon premier contact avec le racisme s’est passé à la télé. Tout le monde regardait la minisérie Roots (Racines, en français), où l’on suit le destin de Kunta Kinté, un homme capturé en Afrique pour être vendu comme esclave en Amérique. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi on lui faisait ça. Et quand je posais des questions aux adultes, ils déploraient tous l’esclavage et le racisme, bien sûr, mais très peu étaient capables de m’expliquer d’où ça venait. Pourquoi il existait toujours.