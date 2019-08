 Portrait de festivaliers: tirer profit de sa différence 

Isabelle Morin

La Presse La Presse Il faut un peu de tout et d'un peu de tous pour faire un monde. Cet été, notre journaliste parcourt les festivals à la rencontre de ceux et celles qui composent cette mosaïque humaine.

Un curieux duo de sumos déambule torses nus dans le périmètre du Festival Juste pour rire, décrochant des sourires, mais provoquant surtout l'étonnement. Le combat serait de toute évidence inégal dans un autre contexte : l'un fait 4 pi et l'autre, 7 pi 3 po. Cependant, les deux hommes ne sont pas là pour se battre, précisent-ils, mais pour passer du bon temps entre amis et en offrir à d'autres. Claude Giroux, « le nain », et Martin Paquette, « le géant », se sont rencontrés dans un ring de lutte il y a huit ans, dans le cadre des spectacles familiaux Jacques Rougeau, où ils étaient engagés « pour faire un bon show ». Ils ont l'habitude d'être dévisagés dans la vie de tous les jours et, côte à côte, l'effet est encore plus saisissant.

« Oui, on gagne notre vie avec notre physique. Il faut bien que ça serve ! » - Martin Paquette

De l'humour, il en faut pour accepter de s'habiller de la sorte. Pour faire face aux aspects irritants qui accompagnent le fait de vivre dans un corps hors norme aussi. Heureusement, ils n'en manquent pas, confirme Claude Giroux qui, plus tard dans la soirée, ira enfiler un costume de poupée « Chucky ». « Faut savoir en rire un p'tit peu ! » Des obstacles et des atouts Leur différence corporelle leur rapporte plus souvent qu'elle leur nuit, estiment-ils. Claude, 63 ans, s'est fait un nom dans la World Wrestling Federation (WWF) à partir des années 80 en incarnant différents personnages comme Dink the Clown ou The Macho Midget. Il est aussi régulièrement appelé à faire de la figuration dans des productions et à doubler des enfants acteurs. L'été, il a son entreprise de tonte de pelouses. Martin est également actif dans le milieu du spectacle et boucle les mois avec un emploi de gardien de sécurité. « Pour moi, ç'a toujours été un atout. C'est plus les obstacles de la vie courante qui sont un problème. » L'environnement est conçu, dit-il, pour répondre aux besoins du commun des mortels. Pour habiller ses 7 pi 3 po et 500 lb, il doit se tourner vers le sur-mesure. Il n'entre pas dans une voiture standard et ne prend plus l'avion parce qu'il ne peut voyager en classe économique ou entrer dans les toilettes. « Tout me coûte plus cher avec un salaire qui n'est pas plus élevé pour autant, mais j'essaie d'être positif. »

« Moi, je me suis toujours accepté, mais c'est le fait de me faire pointer du doigt qui me tanne. Et les commentaires déplacés. Ça me tanne que ce soit toujours la même rengaine. Les questions comme : "Qu'est-ce que t'as mangé pour être petit de même ?" Ben, la même chose que vous ! » - Claude Giroux