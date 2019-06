Tailleur: une vie sur mesure pour M. Papineau

France Landreville et Michel Papineau, qui sont mariés, possèdent leur propre atelier depuis plus de 30 ans.

« On est rendus aux enfants et même aux petits-enfants de nos premiers clients », dit non sans fierté M. Papineau. Devant lui, l'un de ses gros matous se déplace agilement entre les bobines de fil, le panier d'aiguilles et l'immense paire de ciseaux presque aussi lourde que le fer à vapeur datant d'une autre époque, mais repassant les pantalons à la perfection.

Cet échange évoque parfaitement la dynamique qui habite l'atelier de couture Papineau depuis plus de 30 ans. Ici, on connaît les clients par leur nom. On connaît leur histoire. Leur famille. Leur taille et leur tour de taille.

« J'ai remarqué depuis quelques années que les gens jettent moins et font réparer. Aussi, ils vont dans les friperies. On fait beaucoup de réparations, de remplacement de fermeture éclair », observe l'homme d'expérience, qui a développé plusieurs techniques au fil des ans qui lui font gagner du temps sans altérer la qualité de son travail.

En matière de retouches et de réparations, la compétition commerciale est négligeable. « Il y en a trois ou quatre à Repentigny, et personne ne manque d'ouvrage », glisse M me Landreville. Les clients ? « Ça, ça ne lâche pas ! »

À notre départ, M. Papineau retournera à sa besogne. À côté de la machine à rebords, des pantalons doivent être raccourcis. Fabriqués au Bangladesh, marqués de l'étiquette Amazon Essentials, les pantalons achetés en ligne passeront malgré tout sous l'aiguille d'une bonne vieille machine Benz achetée usagée il y a 30 ans. Et gageons que la couture la plus durable sera celle du rebord, faite par un tailleur de quartier.

Une relève qui a besoin d'être formée

Près de 40 % des couturières et couturiers au Québec ont 55 ans ou plus. Chaque année, une soixantaine d'élèves obtiennent un diplôme d'études professionnelles en mode et confection de vêtements sur mesure, avec un taux de placement de 76 %. Les finissants ne constituent pas une relève instantanée ; selon un rapport de Conseil emploi métropole publié en 2017 (Diagnostic des besoins en main-d'oeuvre et adéquation formation-compétences-emploi, secteur de la mode), « les entreprises considèrent que le compagnonnage est la forme d'enseignement la plus appropriée. Cette formule risque toutefois de connaître des limites, avec le vieillissement de la main-d'oeuvre qualifiée (par exemple, pour le sur-mesure) ».

La profession en trois questions

Depuis quand ?

Michel Papineau, cadet d'une famille de 19 enfants, rêvait de vivre de la musique, sa passion. Ses parents lui ont conseillé de choisir un métier, pour la stabilité. Celui de tailleur de sur-mesure lui semblait plutôt proche des arts. Il s'est inscrit à l'École des métiers commerciaux, rue Sainte-Catherine, à Montréal, en 1966. Il coud depuis 51 ans.

Comment a-t-il commencé ?

En finissant sa formation, il a travaillé cinq jours dans une manufacture : 60 machines à coudre qui fonctionnent en même temps, « non merci ». Un habit qu'il portait, fabriqué de ses mains et remarqué par l'employeur de La Chemiserie - propriété de Dominique Michel, à Montréal -, lui vaut son deuxième emploi, qu'il occupera durant six ans. Il travaillera sept autres années à la Mercerie Bertrand, à Repentigny, avant d'ouvrir son commerce, en 1982, avec l'une de ses nièces. Cette dernière choisissant d'autres horizons, la femme de Michel Papineau prend le relais, et ils font équipe depuis plus de 30 ans.

Si c'était à refaire ?

« Je suis chanceux parce que j'ai toujours pu continuer la musique, reconnaît le batteur de L'anti-zizanie. Et France m'a toujours laissé faire. On s'entend bien tous les deux, et c'est aussi l'un des secrets. Ça, et le fait qu'on aime notre travail autant que les gens qu'on rencontre. »