Quand Facebook agrandit une vie

On peine à imaginer ce que cela a dû représenter pour Denise de pouvoir pour la première fois échanger en direct avec quelqu'un sans obstacle, mais aussi en privé.

Une vie extérieure

Avec le temps, Facebook et Skype ont pris le relais dans ses outils de communication. Denise Albert clavarde tous les jours avec différentes personnes. Ce qui lui a permis d'agrandir son réseau amical. En plus de sa famille, elle a dans ses amis des employés et ex-employés des centres où elle a vécu, des bénévoles, et quelques amis de ces amis qui l'ont découverte justement par Facebook.

Nous sommes allés lui rendre visite au CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot, dans l'est de Montréal. Dans sa petite chambre, son ordinateur occupe une place centrale et son écran est énorme, rempli de photos des gens qu'elle aime. En personne, Denise s'exprime avec un tableau qui affiche les mots et les verbes les plus usuels. Cela peut être long et laborieux, quand sa main tremble et ne pointe pas le bon mot. Elle perd patience parfois quand les gens ne la comprennent pas. Sur ce tableau, il y a deux phrases complètes qui nous font sourire : « Vous pouvez me répondre avec vos mots en me parlant normalement » et « Je suis intelligente et je ne suis pas sourde ». Si Denise vous pointe ça, il est temps de changer d'attitude envers elle.