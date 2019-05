« On a toutefois voulu donner une approche humaine au spectacle en le faisant tourner autour de personnages qui revivent l'histoire à travers leurs ancêtres, d'où le titre Générations MTL. »

Les comédiens, qui se présentent comme les descendants des gens qui ont construit Montréal au fil des ans, arrivent en effet à donner une belle émotion à cette réussite technologique de 17 minutes. Les scénaristes en ont aussi profité pour revisiter le contenu de la présentation à la lumière des sensibilités bien de notre temps. « La contribution des femmes à l'histoire de Montréal n'était pas réellement soulignée dans le spectacle précédent, tout comme les questions de santé, a indiqué Mme Lelièvre. La place des Premières Nations a aussi été approfondie et prolongée jusqu'à l'époque contemporaine. »

3 millions : C'est l'investissement qui a été nécessaire au développement de l'installation Générations MTL.

Table rase

Le comité scientifique du musée a mis ses ressources humaines et matérielles à la disposition des créateurs de TKNL, qui ont littéralement fait table rase pour imaginer Générations MTL. « On a eu l'idée de morceler l'espace comme autant de fragments d'histoire, a illustré le producteur Pierre Ménard. C'était aussi une façon de s'approprier un espace oblong assez peu conventionnel. » TKNL a toutefois dû concevoir un logiciel pour s'assurer que les images puissent apparaître d'un écran à l'autre sans distorsion visuelle. Aussi, au-delà de l'impératif de mettre la technologie au service de l'histoire, on a également fait de remarquables efforts de scénographie. « On tenait à ce que le coup d'oeil soit beau pour le spectateur dès qu'il entre dans la salle, mais on a aussi voulu utiliser la disposition scénique pour créer un sentiment d'intimité avec les personnages du film », nous a expliqué Émilie Lebeau, productrice déléguée.