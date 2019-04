Le musée McCord sera agrandi

Depuis sa fusion en 2013 avec le musée Stewart, le musée McCord est à l'étroit, ce qui limite l'ampleur de ses expositions et ses besoins d'espace pour ses collections. Après plusieurs mois de discussions avec la Ville de Montréal, le musée en est arrivé à la conclusion qu'un agrandissement majeur serait plus judicieux qu'un déménagement.

Le projet d'agrandissement est facilité par le fait que le musée McCord a racheté, il y a plusieurs années, le terrain de l'édifice où logeait, jusqu'à sa fermeture en 2011, le restaurant Le Caveau, qui donnait sur l'avenue du Président-Kennedy. Ces espaces importants fourniront une bonne partie de la superficie du nouveau musée qui serait également agrandi en partie au-dessus de la rue Victoria qui jouxte le McCord, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Président-Kennedy.

Le fait d'agrandir in situ évitera au musée un déménagement coûteux et lui permettra de continuer de bénéficier d'un emplacement de choix, près de l'Université McGill, au coeur du centre-ville et non loin d'une station de la future ligne du Réseau express métropolitain.

Les travaux de construction des nouveaux espaces, dont le coût sera annoncé aujourd'hui, seront financés à parts égales par le privé et les gouvernements provincial et fédéral. Le projet initial de construction prévoyait, il y a quatre ans, un coût de 150 millions, soit bien loin des budgets nécessaires pour construire le Musée des droits de la personne de Winnipeg ou le nouveau Musée royal de l'Alberta ou pour agrandir le Vancouver Art Gallery, soit plus de 350 millions pour chaque musée.

Le financement privé des travaux sera assuré en partie par la Fondation Emmanuelle Gattuso, qui avait promis au musée McCord, il y a quatre ans, une enveloppe de 15 millions. Une somme qui pourrait être revue à la hausse. L'été dernier, les promesses de dons privées atteignaient déjà un total de 25 millions.