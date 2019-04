Michelle Obama, icône pop

VALÉRIE SIMARD

La Presse Elle a une aura de rock star. Elle attire les foules partout où elle passe. Au cours des dernières années, Michelle Obama, qui sera à Montréal vendredi, est devenue une figure marquante de la culture populaire. Retour sur six moments mémorables.

La « danse des mamans » avec Jimmy Fallon (2013)

Michelle Obama s'est déhanchée sur les ondes de NBC aux côtés de l'animateur Jimmy Fallon dans une chorégraphie comique montrant l'évolution de la manière dont les mamans dansent. Cette vidéo était l'occasion pour Michelle Obama de faire la promotion de sa campagne « Let's Move » contre l'obésité infantile. Le duo s'est de nouveau réuni deux ans plus tard pour présenter la suite. Déjeuner à Sesame Street (2014)

Comme plusieurs autres premières dames, politiciens et politiciennes, Michelle Obama est apparue dans l'émission pour enfants Sesame Street, dans son cas à plus d'une reprise. Celle qui s'est attaquée à l'obésité infantile lors de son passage à la Maison-Blanche y a enseigné les bienfaits d'une saine alimentation et de l'exercice physique, comme dans cet épisode où elle convainc Grover de l'importance de prendre un petit-déjeuner santé. Du karaoké avec James Corden (2016)

L'une des rares fois où Michelle Obama a eu l'occasion de s'installer dans le siège passager d'une voiture au cours de son séjour à la Maison-Blanche, c'est lors de sa participation au Carpool Karaoke de l'animateur du Late Late Show, James Corden. Le temps d'une promenade sur le terrain de la Maison-Blanche, elle y a chanté Signed, Sealed, Delivered I'm Yours de Stevie Wonder, Single Ladies de Beyoncé et, avec Missy Elliott sur la banquette arrière, This Is for My Girls, une chanson écrite pour l'initiative « Let Girls Learn », lancée par les Obama pour soutenir l'accès à l'éducation des jeunes filles partout dans le monde. À la pharmacie avec Ellen (2016)

Michelle Obama est une habituée du talk-show d'Ellen DeGeneres. On l'y a vue notamment faire une compétition de push-ups avec l'animatrice, interpréter la danse #GimmeFive liée à la campagne « Let's Move » et signer des dédicaces dans un Costco. C'est également à Ellen DeGeneres qu'elle a accordé sa première entrevue après son départ de la Maison-Blanche. Mais la vidéo les mettant en vedette la plus regardée sur YouTube est celle de leur amusante séance de magasinage dans une pharmacie CVS, dans le but de la préparer à son retour à la vie normale. Dans l'ascenseur de 30 Rock (2018)

Dans le cadre de la tournée de promotion de son autobiographie, Michelle Obama s'est de nouveau amusée avec l'animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon. Cette fois, le duo a surpris des gens qui prenaient part à une visite des studios de NBC. À noter que le volume des cris monte d'un cran lorsque le groupe aperçoit Michelle Obama. Sur la scène des Grammy (2019)