Voici une carte des commerces et des endroits où il fait bon de s'arrêter lors d'une balade à Tétreaultville, dans le Far Est de Montréal

Le M Café

Le jour, c’est au M Café que ça se passe. C’est un endroit où tous les habitués se connaissent, et c’est aussi ce qu’on croit bien être le seul café troisième vague à Tétreaultville. On y sert des repas légers et on peut y boire un verre ou une bière en fin de journée.

9079, rue Hochelaga

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Burger de la Cantine urbaine Chez Simon

Chez Simon cantine urbaine

Que ce soit des camionneurs qui sortent du pont Louis-Hippolyte-La Fontaine ou des gens de partout dans la province qui ne jurent que par les sauces et épices de son propriétaire Simon de l’Est, Chez Simon cantine urbaine attire des gens pour qui un bon smash burger et une poutine-chili relèvent de l’art. On aime le long bar typique du casse-croûte, qui est déjà une institution de Tétreaultville.

8517, rue Hochelaga

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le Bellerive

Le Bellerive

Mélina Hamelin et Simon de l’Est ont uni leurs forces pour ouvrir la buvette du « Far Est », Le Bellerive. C’est un restaurant de quartier, là où on va prendre un verre le soir à Tétreaultville. Récemment, les ailes de poulet général Tao ont fait un malheur au menu, tout comme un tartare de thon. On y sert aussi des burgers et des huîtres quand c’est de saison.

9007, rue Hochelaga

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE TÉTREAULTVILLE Maison MP

Maison MP

En balade hors des grands centres, vous faites partie de ceux qui ne peuvent résister à la tentation d’entrer dans les magasins Korvette qui croisent votre route ? Alors Maison MP est pour vous. On y fait des trouvailles pour la maison, en particulier pour tout ce qui est vaisselle.

8691, rue Hochelaga

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le parc de la Promenade-Bellerive

Parc de la Promenade-Bellerive

Le parc linéaire de la Promenade-Bellerive fait 2,2 kilomètres au bord du fleuve Saint-Laurent. Une navette fluviale permet de se rendre à Boucherville et à l’île Charron. L’arrondissement a aménagé une aire de détente au cours de l’été (avec du mobilier en bois et des parasols) et souhaite que la baignade soit possible dès l’an prochain.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La boutique Mini Louvre

Mini Louvre

Située en face d’une chouette friperie, Mini Louvre est une coquette boutique où tout attire le regard : les accessoires décoratifs, la papeterie, les produits de beauté, les bijoux, sans compter toute la section pour enfants. On y trouve plus de 150 créateurs québécois, dont SELV, Mimi August, Filabeth, Flambette, Origamy et Baltic Club.

8859, rue Hochelaga

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE TÉTREAULTVILLE Terre à soi

Terre à soi

Terre à soi se veut un magasin général écologique où on trouve des produits en vrac, réutilisables et locaux. Il y a une belle sélection de thé, café et chocolat. La propriétaire Annie Martel a ouvert une succursale à Tétreaultville en 2019 en plus de celle dans Hochelaga pour répondre aux besoins de sa clientèle qui avait migré vers l’est.

8748, rue Hochelaga

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE 3A BOUCHERIE GOURMET 3A Boucherie Gourmet : un incontournable du quartier !

3A Boucherie Gourmet

Située plus près de la rue Sherbrooke que de la rue Hochelaga, 3A Boucherie Gourmet est l’un des commerces indépendants phares de Tétreaultville. Patrick Lepage et Pierre-Luc Blanchette offrent des produits locaux qui proviennent d’artisans et d'éleveurs d’ici. Au sous-sol, les propriétaires ont ouvert La Glacière de l’est, où on fait le plein de bières de microbrasseries et d’autres produits alcoolisés.

3244, rue des Ormeaux