Piscine et cabanon ont également été installés dans la cour.

On a déjà vu beaucoup, beaucoup plus triste, comme ambiance de sous-sol.

La salle de bains propose baignoire et douche séparées.

La cuisine et son comptoir de quartz en cascade

La touche de bleu roi dans le salon se juxtapose à des coloris plus sombres.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui les distingue.

Cette maison jumelée de l’est de l’île de Montréal, dans le quartier Pointe-aux-Trembles, est un bon exemple de rénovation complète réussie, osant des teintes plus sombres au rez-de-chaussée, avec des tons de gris et une jolie touche de bleu roi.

Le choix des matériaux confère un aspect moderne, planchers de bois et céramique séparant le salon et la cuisine. Au cœur de cette dernière, on remarque notamment le comptoir de quartz en cascade, très prisé ces dernières années avec son bel effet blanc strié.

La disposition des pièces en fait un nid familial par excellence, avec trois chambres à l’étage et deux salles de bains. Le sous-sol, qui a également été soigné, bénéficie d’une fenêtre allongée en bande permettant à la luminosité de se faufiler. Il peut faire office de bureau, de salle de divertissement ou être transformé sans peine en quatrième chambre.

Quant à la cour, elle accueille une belle terrasse en bois couverte, un cabanon contemporain et une piscine hors sol. À considérer pour qui aime le quartier et ne désire pas se lancer dans des chantiers de réno à peine les clés récupérées.

Des visites sont organisées les 28 et 29 octobre, après prise de rendez-vous avec le courtier.