Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui les distingue.

Condo rime souvent avec conformisme, mais dans le cas de cette unité située dans le Vieux-Longueuil, au sein du quartier Parcours du Cerf (à deux pas du parc Michel-Chartrand), le constructeur est visiblement sorti des sentiers battus.

On y retrouve de hauts plafonds qui, outre l’effet d’espace et une entrée d’une bonne luminosité, ont permis d’aménager une chambre (modulable) sur une mezzanine, laquelle donne directement accès à une petite terrasse intime – on y accède par un joli escalier en colimaçon.

Au niveau inférieur, salon et salle de manger sont situés de part et d’autre de la cuisine imaginée en longueur. Là aussi, la fenestration permet plusieurs entrées de lumière, et un petit balcon a été aménagé à cet étage. Deux chambres supplémentaires complètent le tout, sans oublier la salle de bains, très réussie avec grande baignoire et double lavabo. Le bon équilibre entre bois, brique et céramique, combiné à l’agencement original des pièces, donne du caractère aux lieux. En prime, un garage en sous-sol permet le stationnement d’un véhicule.