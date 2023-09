Un quartier vert pour les 55 ans et plus

Beaucoup de soin a été apporté à la mise en valeur d’un terrain adjacent à l’hôpital Sainte-Anne, bordé par le boulevard des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Square Bellevue comprendra 750 condos et logements locatifs entourés de verdure. Il sera aménagé de façon à plaire à une population de 55 ans et plus, tout en visant une certification LEED-AQ.

« C’est notre premier projet à haute densité, révèle Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il y aura un grand contraste entre ce quartier et le village de Sainte-Anne-de-Bellevue, mais on s’est assuré de garder le même cachet. On voulait, malgré la hauteur des immeubles, qu’il y ait une belle qualité de vie et que les gens d’un certain âge se sentent bien, dans un endroit qui répond à leurs besoins. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, sur le site du futur écoquartier Square Bellevue

Déplorant le sort trop souvent réservé aux personnes âgées, dans des résidences construites une à la fois, elle voulait innover. « Notre population vieillit, comme ailleurs dans l’Ouest-de-l’Île, qui a le plus haut pourcentage de gens vieillissants au Québec, dit-elle. Ce qui manque, c’est un vrai village avec des espaces publics où les gens peuvent sortir, jouer aux cartes, lire un livre ou cueillir leurs tomates. C’est le défi qu’on a voulu relever, en s’attaquant à l’enjeu de l’isolement. »

En devenant propriétaire des terrains excédentaires de l’hôpital Sainte-Anne, cédés dans le cadre du transfert de l’établissement par le gouvernement fédéral au gouvernement provincial, en 2016, la municipalité a établi un plan d’action. Un lot a été réservé pour une clinique médicale, construite l’an dernier. Quatre autres lots, totalisant 12,47 acres, ont fait l’objet d’un appel de propositions. Parmi les exigences figurait l’obligation de viser la certification écologique LEED-AQ (aménagement de quartier).

ILLUSTRATION FOURNIE PAR DÉV MÉTA Les logements seront répartis dans des immeubles de 7 à 10 étages, qui ne seront pas tous identiques. Une piste cyclable sera reliée à l’infrastructure existante.

Le projet piloté par Dév Méta, conçu par NEUF architect(e)s, a été retenu parce qu’il reflétait particulièrement bien ce qui était recherché, explique Mme Hawa. « Ils ont compris qu’on ne voulait pas des bunkers ni un ghetto où tous les immeubles se ressemblent », précise-t-elle.

On voulait vraiment que chaque immeuble ait son caractère à lui, avec différentes couleurs, pour que cela ne semble pas avoir été tout construit en même temps. On a aussi aimé qu’ils aient compris l’idée de créer un village, avec des jardins communautaires, par exemple, où la clinique médicale et l’hôpital sont des atouts, des partenaires. Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue

La proximité des étudiants du campus Macdonald de l’Université McGill, axé sur l’agriculture, sera aussi mise à profit pour encourager les interactions entre les différentes générations, souligne-t-elle.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR DÉV MÉTA Le complexe en copropriété mis en vente en juin comportera de nombreux espaces communs attrayants.

Quartier évolutif

Square Bellevue sera construit en quatre phases à compter de février prochain et comprendra des immeubles de 7 à 10 étages. Dans un premier temps, 170 appartements en copropriété répartis dans un complexe comportant deux bâtiments, pour ne pas sembler massif, ont été mis en vente en juin. Parmi les nombreux espaces communs figureront un salon avec une table de billard, des espaces de travail partagés – parfaits le soir pour jouer au bridge –, une bibliothèque, deux espaces distincts pour faire de l’exercice, un bassin de nage assorti d’une baignoire à remous et d’un sauna. À l’extérieur, une vaste cour paysagée et un terrain de pétanque seront notamment aménagés.

Un autre complexe subdivisé lui aussi en deux bâtiments et comportant 190 logements locatifs (dont au moins 15 % seront abordables) est par ailleurs en préparation, tout comme une résidence privée pour aînés (RPA). Cette dernière offrira 240 logements locatifs. Dans la quatrième phase, la vocation des 150 unités sera déterminée par la demande.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR DÉV MÉTA Des sentiers piétonniers entourés de verdure donneront envie de marcher.

« Tout est orienté pour créer une connexion avec la nature, favoriser la marche et avoir des typologies abordables pour une clientèle vieillissante », indique Dominique Dubuc, directeur du projet chez Dév Méta.

Une grande proportion de nos unités locatives seront soit adaptées, soit adaptables pour que quelqu’un puisse y vivre longtemps. Dominique Dubuc, directeur du projet chez Dév Méta

« Il y a eu un travail d’équipe phénoménal avec la Ville et plusieurs partenaires pour que ce projet se distingue des autres et devienne vraiment un quartier pour les 55 ans et plus, où des gens d’âges différents pourront évoluer, souligne Michel Guilbault, vice-président de Dév Méta. On va laisser un héritage pour les générations à venir et on espère pouvoir le répéter ailleurs. »

ILLUSTRATION FOURNIE PAR DÉV MÉTA Plan d’ensemble du vaste terrain voisin de l’hôpital Sainte-Anne où sera construit Square Bellevue. Le projet, piloté par Dév Méta, comporte quatre phases (lots 2 à 5). La clinique médicale dans le lot 1 a été bâtie l’an dernier.

Square Bellevue vise la certification LEED-AQ. Cet agrément poursuit plusieurs objectifs : réduire l’étalement urbain, diminuer la dépendance à l’automobile, promouvoir une utilisation efficace de l’énergie et de l’eau, encourager la marche, améliorer la qualité de l’air et protéger l’environnement. Chacun des immeubles devra atteindre des objectifs en matière d’efficacité énergique, de gestion efficace de l’eau et d’aménagement paysager écoresponsable, précise Dominique Dubuc.

Pour Dév Méta, Square Bellevue représente un investissement de plus de 300 millions. Les propriétaires des condos et les locataires dans les deux premières phases devraient emménager au début de 2026, tandis que la résidence pour personnes âgées devrait ouvrir ses portes à la fin de 2026 ou au début de 2027. La quatrième phase suivra.