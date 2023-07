Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension... les environs de la ligne orange du métro montréalais étant pris d’assaut par les acheteurs depuis plusieurs années, il n’est pas toujours évident d’y trouver un logement abordable et coquet. C’est pourquoi ce condo situé à deux pas de la station Jarry et bordé par une piste cyclable attire l’attention, avec un emplacement intéressant (le parc Jarry se trouve à une dizaine de minutes à pied) et un bon potentiel de cocon urbain.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS Le salon se trouve dans le prolongement de la cuisine.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS Une bonne fenestration et une porte vitrée permettent de faire entrer la lumière.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS Les espaces ont été bien pensés par rapport à la superficie disponible.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS La cuisine est équipée d’un îlot avec évier et lave-vaisselle.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS Un coin musique a été aménagé.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS La chambre donne directement sur la terrasse arrière.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS La bibliothèque met bien en valeur la pièce.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS Des plantes, des bancs, des coussins… oui, on a envie de s’installer ici pour siroter un café matinal ou un mojito en début de soirée.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CENTRIS L’immeuble date de 2008. 1 /9

















Les occupants actuels, présents depuis 2014, démontrent d’ailleurs qu’il est possible de bien mettre en valeur les différentes pièces de l’appartement, judicieusement disposées à aire ouverte (salon et cuisine) avec une chambre en recul donnant directement accès à une jolie terrasse arrière. « On a une très belle division, sans perte d’espace, chaque pièce étant bien proportionnée, ce qui plaît beaucoup et a suscité un rapide engouement. De plus, le secteur est hyper prisé », souligne le courtier Alexis Roux-Spitz.

Avec le bon choix de mobilier, de déco, de plantes et de luminaires, les lieux tirent pleinement parti de la luminosité pénétrante – on pourrait s’inspirer de la belle bibliothèque de la chambre, de la disposition judicieuse d’un meuble pour piano numérique ou encore de la terrasse très invitante avec son banc et sa table style pique-nique. Construit en 2008, l’immeuble en briques de six logements sur trois niveaux (le condo concerné est situé au premier étage) se veut moderne et bien entretenu.