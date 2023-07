PHOTO FOURNIE PAR BEVERLY GRIFFITH, PAR THE NEW YORK TIMES

Amanda Hansen adore le rose. « Je suis naturellement une fille à froufrous roses. Toutes mes affaires sont roses. Tout ce que j’achète est toujours un peu à la Barbie », dit-elle.

lia picard The New York Times

Mme Hansen, graphiste à Tacoma, dans l’État de Washington, a imprégné sa maison de couleurs dignes de la maison de rêve de Barbie. Ses électroménagers Smeg sont roses. Le papier peint floral de la salle à manger est violet et rose. Il y a des teintes pastel dans toute la maison.

L’oasis rose de Barbie

Mais la pièce de résistance se trouve dans la cour : une authentique oasis de Barbie. Mme Hansen, 31 ans, y a installé une piscine hors sol rose vif – achetée 150 $ sur Amazon – et s’est fait un coin ombragé avec un parasol à motif de feuilles de bananier. Le pavé uni est peint en rose. Le seul espace encore libre attend une hutte avec un toit de chaume rose avec un rideau blanc à rayures… roses.

PHOTO FOURNIE PAR AMANDA HANSEN, VIA THE NEW YORK TIMES L’épicentre rose de la maison d’Amanda Hansen se trouve dans la cour : une authentique oasis de Barbie.

Je voulais l’allure Palm Springs, avec du rose partout, aussi Barbie que possible, pour oublier que c’est pas ma petite cour à Tacoma. Amanda Hansen

Le « Barbiecore » a la cote

Le « Barbiecore » (mot-valise de Barbie et de décor), qui met en valeur une palette de couleurs comme le rose vif, le fuchsia et le magenta, a la cote en décoration intérieure, poussé par la sortie du film Barbie.

PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’actrice Margot Robbie durant une conférence promotionnelle pour le film Barbie, le 3 juillet 2023. Le « Barbiecore » (mot-valise de Barbie et de décor) a la cote en décoration intérieure, poussé par la sortie du film.

Selon le site de partage d’images Pinterest, les recherches libellées « Barbie aesthetic bedroom » (esthétique de chambre Barbie) ont augmenté de 1135 % entre mai 2022 et mai 2023. D’autres recherches de décoration rose vif (salles de bains, armoires de cuisine, etc.) sont également à la hausse, dit Swasti Sarna, directrice mondiale des données de Pinterest.

Porter du rose vif ne suffit pas : les adeptes en veulent partout à la maison aussi.

Le rose vif s’inscrit dans le maximalisme, qui fait un retour depuis peu en réaction à l’esthétique minimaliste qui a dominé Instagram pendant très longtemps. Pendant la pandémie, les gens ont puisé dans leurs goûts personnels : boules disco, carreaux faits à la main, etc.

PHOTO FOURNIE PAR BEVERLY GRIFFITH, PAR THE NEW YORK TIMES Beverly Griffith a peint ses appareils électroménagers rose vif quand elle a rénové la cuisine de sa maison à Nashville,

Quand Mme Hansen s’est mariée il y a six ans, elle a essayé le style maison de campagne. « Ce n’était pas moi, je m’en suis rendu compte ; j’essayais d’être mûre », dit-elle. « Ça m’a pris un de ces matins, il y a trois ou quatre ans, j’ai commencé à peindre les murs. Ça n’arrête pas depuis. »

La maison rose de Nashville

À Nashville, au Tennessee, Beverly Griffith a toujours aimé le rose et l’a intégré à sa décoration à l’achat de sa maison en 2017. « Le rose millénnial n’est vraiment pas assez rose pour moi », dit Mme Griffith, 42 ans. La baignoire rose et blanc de sa salle de bains est ornée d’un rideau de douche rose vif. Elle a peint ses appareils électroménagers de la même couleur quand elle a rénové sa cuisine.

Au début de la pandémie, lorsqu’elle a quitté son emploi de barmaid, Mme Griffith a peint l’extérieur de sa maison dans trois teintes vibrantes de rose. La maison a fait sensation sur les réseaux sociaux. Elle la loue comme studio, à la journée, à des musiciens et à des artistes. « Depuis que ma maison est rose, des gens m’ont dit ou écrit sur les médias sociaux qu’ils étaient gênés, auparavant, de dire qu’ils aimaient le rose », a déclaré Mme Griffith. « On me remercie d’être si ouvertement et si franchement rose. »

PHOTO FOURNIE PAR BEVERLY GRIFFITH, VIA THE NEW YORK TIMES Chez Beverly Griffith, la baignoire rose et blanc de la salle de bains est ornée d’un rideau de douche rose vif.

Le rose est considéré comme une couleur féminine, mais cela n’a pas toujours été le cas. Selon le site internet Color Psychology, au XVIIIe siècle, des garçons portaient du rose, vu alors comme une couleur transitoire vers le rouge des uniformes militaires. Le rose est devenu une couleur de fille plus tard. Le rose vif a fait sensation quand la créatrice de mode italienne Elsa Schiaparelli a lancé son rose shocking en 1937.

Barbie a adopté le rose durant les années 1970

En fait, la première poupée Barbie de 1959 ne portait pas de rose, mais un maillot de bain à chevrons noir et blanc. « L’association universelle du rose avec Barbie s’est faite durant les années 1970, quand nous avons adopté des emballages à prédominance rose pour identifier la marque », explique Kim Culmone, vice-présidente chez Mattel et responsable de la mode de la poupée Barbie. Les nuances de rose de Barbie ont évolué au fil des ans. En 2008, le cosméticien Pantone a lancé une couleur « rose Barbie ».

Avec la sortie du film Barbie, les marques sautent dans le train. En 2022, le fabricant de meubles Joybird avait collaboré avec Mattel pour souligner le 60e anniversaire de la maison de rêve de Barbie. Ce mois-ci, Joybird lance une collection qui comprend des canapés et des fauteuils d’un rose foncé tirant sur le magenta.

Gifty Walker, directrice de la promotion commerciale chez Joybird, à Los Angeles, note que Joybird a connu du succès en 2016 avec un canapé rose vif. Aujourd’hui, le rose vif est partout : les clients délaissent les traditionnels gris, brun et fauve.

Auparavant, les couleurs audacieuses étaient réservées aux oreillers, tapis et éléments de décor ; maintenant, des gens ancrent la décoration de certaines pièces dans le rose. Gifty Walker, directrice de la promotion commerciale chez Joybird

Pour Jasmine Mitchell, mannequin de 30 ans, sa décoration rose vif l’a fait renouer avec l’enfant en elle.

PHOTO FOURNIE PAR JASMINE MITCHELL, PAR THE NEW YORK TIMES Lorsqu’elle a quitté Dallas pour Los Angeles en 2021, Jasmine Mitchell a décoré le salon de son appartement en rose.

Lorsqu’elle a quitté Dallas pour Los Angeles en 2021, elle a décoré le salon de son appartement en rose. Son premier achat pour le salon a été un fauteuil en velours rose vif avec des pattes dorées. Le soir, les ampoules DEL qui encadrent les fenêtres diffusent une lueur rose.

« J’aime les autres roses, mais le rose vif est particulier. Il est électrisant. Il me rend heureuse et me fait me sentir vivante », a déclaré Mme Mitchell. « J’ai laissé mon enfant intérieur me guider. »

DreamHouse : louée ! PHOTO AIRBNB, FOURNIE PAR REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO AIRBNB, FOURNIE PAR REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS La maison DreamHouse de Barbie à Malibu 1 /7











Ça y est ! La maison DreamHouse de Barbie, toute de rose vêtue, a été louée et quatre visiteurs chanceux y font la fête ce week-end. La demeure de trois étages de Malibu, avec piscine à débordement, piste de danse et placard garni de costumes, était présentée sur le site d’Airbnb comme coup d’éclat dans la foulée de la sortie du film Barbie. Le prix pour un séjour ? Zéro dollar ! Car comme on peut le lire dans un communiqué : « Ken était responsable d’établir le tarif et les mathématiques ne sont pas sa tasse de thé ! » Pour espérer y séjourner, les participants devaient se rendre sur le site de location le 17 juillet, à 10 h. La DreamHouse a la première fois été mise en location en 2019.

Cet article a été publié dans le New York Times.