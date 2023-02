Avez-vous déjà rêvé d’un sanctuaire au bord de l’océan ? D’une maison moderne, à l’architecture unique ? D’une vaste terre où paix, beauté et tranquillité ne font qu’un ? C’est précisément ce que propose la « Hill House », domaine évalué à plus de 4 millions de dollars, en vente en Nouvelle-Écosse.

Située sur la péninsule de Hell Point, dans la ville de Kingsburg, la demeure est constituée de deux maisons qui se rejoignent ensemble pour permettre une vue panoramique au sommet d’une colline – d’où son nom. Vendu 4 175 000 $, le bâtiment a été conçu par l’architecte Brian MacKay-Lyons, natif de la province et reconnu à l’échelle du pays. Il se trouve de surcroît sur un terrain de près de 20 hectares, ce qui ajoute à sa valeur.

« Elle est unique en son genre », affirme la courtière immobilière Sandra Bryant, responsable de la vente, en entrevue avec La Presse. « Il y a tellement une belle atmosphère : tu pourrais y avoir des moutons ou des chevaux. Tu pourrais aussi aller nager, plonger ou pêcher sur l’une de nos plus belles plages à Hirtle’s Beach. »

Construite en 2002, la demeure possède différentes caractéristiques intéressantes. On y retrouve trois chambres et trois salles de bains, dans lesquelles le design est à la fois propre, moderne et minimaliste. Il y a énormément d’espace de rangement. Les aires sont ouvertes, l’endroit est nourri à l’énergie solaire et dispose d’un foyer au bois. Les planchers sont en béton poli et l’intérieur, en bois de ciguë. Son look général peut être considéré comme « simple mais luxueux », selon la courtière de l’agence Bryant Realty Atlantic Brokerage, qui croit qu’on pourrait aménager un « incroyable jardin » sur la colline.

L’endroit est tout simplement « l’un des bijoux de la Nouvelle-Écosse », aux yeux de Sandra Bryant, qui pratique son métier depuis 45 ans.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER Les espaces sont très lumineux.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER Le bois est bien présent.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER La salle à manger

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER Coin de détente

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER La bibliothèque

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER Les terrasses sont exceptionnelles.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU COURTIER L'océan est juste là... droit devant.













Un emplacement enchanteur

La municipalité de Kingsburg, située à une heure et demie de route d’Halifax, est une communauté où les maisons sont vacantes durant la majorité de l’année. Elle est également très proche de Lunenburg, ville portuaire dont les quartiers historiques sont enregistrés sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995.

C’est une destination où les gens – fortunés, bien sûr – s’évadent, principalement durant la saison estivale ou le temps des Fêtes.

« L’endroit a la beauté d’une petite ville, et ça ressemble à une vieille carte de Noël pendant l’hiver, illustre Sandra Bryant. En arrivant, tu vois le lac du village et tout le monde qui patine. [...] Et si tu le souhaites, tu peux toujours aller aux marchés dans la ville pour t’acheter de la nourriture fraîche. C’est phénoménal. »

Je vois vraiment cet endroit comme une échappatoire, si tu as besoin d’intimité ou de silence. Sandra Bryant, courtière immobilière

C’est pourquoi elle croit qu’un écrivain, par exemple, pourrait bien s’installer à la Hill House, question de travailler dans la tranquillité. Parmi les acheteurs potentiels, elle pense aussi à des retraités qui ont des moyens ou encore un couple à la recherche d’une résidence secondaire bien placée.

Emplacement privilégié

Géographiquement, la Nouvelle-Écosse dispose d’un très bel avantage : elle est au beau milieu d’un influent triangle où sont offerts des vols directs pour Londres à l’est, New York au sud et Montréal ou Toronto à l’ouest. C’est pourquoi des acheteurs des États-Unis ou d’Europe pourraient aussi être intéressés par cette propriété canadienne. Ceux qui la détiennent présentement viennent de New York, justement.

« J’ai vendu plusieurs propriétés à 4 millions, mais habituellement, elles n’ont pas un terrain de 20 hectares. J’ai grande confiance de la vendre parce qu’elle est unique, moderne, et qu’elle comprend tous les meubles. »