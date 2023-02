Mathieu Lamontagne et Gabriela Valenzo ont choisi, en 2020, de déménager de Carignan à Saint-Bruno-de-Montarville. Avant la COVID-19, leurs enfants de 9 et 11 ans allaient à l’école à Saint-Bruno. La famille voulait donc s’en rapprocher. Ils ont acquis cette maison construite en 1979 au pied du mont Saint-Bruno et ressemblant aux maisons traditionnelles normandes, avec leurs lucarnes arrondies et leurs toits de chaume… qu’on appelle des chaumières.

« Quand on l’a vue la première fois, on l’a trouvée bien coquette, dit Mathieu Lamontagne. On aimait bien le quartier résidentiel, le fait d’être proche de la montagne, avec beaucoup d’arbres à maturité. Mais elle était soit à mettre à terre, soit à refaire au complet. »

Le couple a choisi de conserver le cachet de cette maison du quartier Sommet-Trinité tout en donnant un style contemporain à l’arrière agrandi du bâtiment. Le revêtement extérieur de stucco a été refait en acrylique. « La silhouette est la même, dit Mathieu Lamontagne. On a conservé les cheminées et les lucarnes. Mais on a changé toutes les fenêtres et l’intérieur de la maison de A à Z. »

Métamorphose

La rénovation a transformé la maison. L’agrandissement a été dessiné et géré par Michel Boisvert, de la firme Gestion MKA. Il a défini un nouveau sous-sol et une partie arrière au style scandinave, un contraste esthétique qui ne se voit pas du devant de la maison. « Quand, l’été, on voit la maison de face et qu’on va ensuite à l’arrière, on fait wow », dit M. Lamontagne.

Les travaux ont fait passer la superficie habitable de 195 m⁠2 à 464 m⁠2, selon M. Lamontagne. Sans compter le garage double de 45 m⁠2. Il y a maintenant 22 pièces, dont 4 chambres et 4 salles de bains. La restauration intérieure, minimaliste, a été soignée. Les planchers sont en chêne ou en céramique. Le couple a fait affaire avec une artisane en béton, Judive Jean-Gilles, pour créer les lavabos et comptoirs suspendus des salles de bains, le lavabo encastré de la salle de lavage, l’îlot de la cuisine et la table de cuisine intérieure. « Elle nous a dit que notre maison est son plus gros contrat résidentiel, indique Mathieu Lamontagne. Elle a réalisé de gros projets commerciaux, notamment à l’hôtel Le Crystal. Selon notre courtier, cette touche personnalisée en béton est unique. »

L’espace cinéma maison est mignon. Créé en profitant du volume du vide sanitaire, il comprend un divan encastré où la famille peut se coller pour regarder un film. Les enfants peuvent aussi regarder la télé avec leurs amis dans une salle située au sous-sol.

Estimée à 893 700 $, la propriété est en vente pour près de 3 millions de dollars, car les rénovations ont coûté cher.

Comme on est au bord de la montagne et partiellement en pente, l’excavation dans la roche a coûté de quatre à cinq fois le prix habituel. Le terrassement a été compliqué. Il a fallu foncer une quarantaine de pieux pour que la piscine soit au niveau de la maison. Mathieu Lamontagne, propriétaire

À l’extérieur, le paysagement a été refait en entier. Derrière la maison, il y a une piscine, un cabanon, un salon, un espace basketball et, l’hiver, une patinoire pour jouer au hockey. Cet espace délimité est très intime, verdoyant l’été et de bon goût. Une optimisation réussie d’un terrain pas si grand (1228 m⁠2).

Décision difficile

L’an prochain, l’aîné des enfants intégrera un programme sport-études dans une autre ville. La famille doit donc encore se rapprocher de l’école. « La proximité des écoles est pour nous une priorité », souligne M. Lamontagne. La famille va regretter cette maison qu’elle a mis tant d’énergie et de moyens à transformer.

« C’est difficile de laisser la propriété et on va essayer d’acheter quelque chose où tout est déjà fait, car ç’a été beaucoup de travail », confie M. Lamontagne. « Je vais regretter l’espace de vie commun, la cuisine-salle à manger-salon et notre coin cinéma maison pour s’adonner au cocooning, mentionne Gabriela Valenzo. Et, bien sûr, l’atmosphère extérieure, les arbres, le coin pittoresque et enchanteur de notre quartier. »