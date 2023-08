À la fois utilitaires et décoratives, les tablettes ont le don d’habiller ce mur ou ce petit recoin dont on ne sait que faire. Il existe différents types de supports pour les soutenir, certains modernes, d’autres plus classiques ou rustiques. Tour d’horizon pour mieux choisir.

Pourquoi des tablettes ?

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Cyrille Maurice, président de 101 Design

Les tablettes ont évidemment plusieurs fonctions. Elles servent d’abord à déposer des objets dont on se sert dans la vie de tous les jours – des tasses, des pots ou des assiettes dans la cuisine, un verre ou un tube de dentifrice dans la salle de bains, par exemple. Les tablettes peuvent aussi habiller un mur en exposant des objets comme des livres, un vase, une toile. « On a souvent des petits recoins à la maison où on ne sait pas quoi mettre. Une tablette, c’est magique pour ça », résume le designer Cyrille Maurice, président de 101 Design, à Montréal. Enfin, les tablettes permettent d’harmoniser une pièce en créant un rappel dans les textures. « Dans un salon, si on a du bois et de l’acier, on va pouvoir faire des étagères avec du bois et de l’acier », résume Cyrille Maurice. Les essences de bois claires (merisier, érable, chêne blanc) et le noyer, plus foncé, sont recherchés.

Tablettes flottantes

PHOTO ETSY (@ULTRASHELF) Support à tablettes flottantes classique

PHOTO PINTEREST (EMILYLAURENINTERIORS. COM/13TH-STREET) Tablettes flottantes encastrées 1 /2



La mode est encore aux tablettes flottantes, celles qui sont soutenues par des supports dissimulés. C’est LE système le plus demandé chez Langevin Forest, une entreprise montréalaise spécialisée en bois. « Les gens cherchent quelque chose de propre, de zen, qui se confond avec le mur », constate le directeur général de Langevin Forest, Marc-André Bélisle. Le support à tablettes flottantes classique est constitué d’une bande de métal dotée de tiges métalliques perpendiculaires. On la visse au mur, et on y insère la tablette, qui est prétrouée. Ce type de support peut soutenir d’une vingtaine à une centaine de livres, selon les modèles, et selon la matière dans laquelle on les visse (du bois épais, idéalement !). Pour qu’on y insère le mécanisme, les tablettes flottantes doivent avoir une certaine épaisseur – cinq centimètres, parfois quatre.

Flottantes, et costaudes

PHOTO FOURNIE PAR MEUBLES JEREMY FRUIT Tablette flottante en érable avec support HOVR

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE HOVR SOLUTIONS Le support HOVR est constitué d’une partie femelle, qu’on encastre dans la tablette, et d’une partie mâle, qu’on visse au mur. 1 /2



Copropriétaire de Meubles Jeremy Fruit, à Vaudreuil-Dorion, l’ébéniste Jeremy Fruit livre ses tablettes flottantes avec les supports HOVR. Fabriqués au Canada, ces supports sont plus chers (entre 50 $ et 170 $ l’unité), mais ils ont une capacité de charge étonnante – jusqu’à 300 livres pour une tablette de 8 pouces, selon le fabricant. « On peut y mettre autant de livres qu’on veut », résume sa partenaire, Justine Arnoldi. Mais le mur doit être bien droit, et idéalement renforcé. « S’il s’agit d’un projet de rénovation, avant l’installation de gypse, mettez des morceaux de bois 2 par 4 entre les montants », conseille Jeremy Fruit. On peut aussi mettre un panneau de contreplaqué épais à la grandeur du mur. Si le mur est déjà construit, il faut visser les supports dans les montants, en espérant qu’ils soient accessibles (ce qui n’est pas toujours le cas dans les murs qui donnent sur l’extérieur).

Des supports décoratifs

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE DEVOL KITCHENS Tablette soutenue par des équerres en laiton

PHOTO ETSY @THECRAFTYCOUPLEUK Ces supports en S, minimalistes, sont en vente chez Canac.

PHOTO PINTEREST (APAIRANDASPAREDIY. COM) Tablettes soutenues par des cordes

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE LANGEVIN FOREST Support à tablette minimaliste

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE RICHELIEU Le système Youk, de Richelieu

PHOTO WWW. KARTELL-BOUTIQUE.FR Selon le designer Cyrille Maurice, cette tablette de Kartell est à la fois moderne et fantaisiste. 1 /6











Les supports de tablettes n’ont pas besoin d’être invisibles ; ils peuvent même constituer un élément de décor. Sur Instagram, deVOL Kitchens, à Londres, met en valeur des équerres en laiton qui s’harmonisent avec la robinetterie. Ça donne un style rustique, farmhouse. Les adeptes de ce style pourraient aussi opter pour des supports qui entourent complètement la tablette, note Cyrille Maurice. On trouve aussi sur le marché des modèles de supports épurés et minimalistes, plus modernes, des supports d’acier au look plus industriel, ainsi que des supports modulaires. Les réseaux sociaux sont une vitrine pour une multitude de supports faits sur mesure ou à la main : « métal, macramé, fils de fer, cordages ou autres peuvent servir de support pour créer un point focal tout en originalité », indique M. Maurice. Si la tablette est encastrée entre deux ou trois murs, on peut simplement visser des tasseaux pour la soutenir, une option moins jolie, mais simple et économique.