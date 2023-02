Fascinées par le beau, Valérie Morisset et Jacinthe Piotte ont uni leurs forces pour créer la Maison Tuuli, un showroom invitant où elles proposent un service de design intérieur personnalisé, dicté par l’importance du textile et le bon agencement de trouvailles neuves ou vintage.

Valérie Morisset était rédactrice en chef de Maison & Demeure quand elle s’est intéressée au travail de Jacinthe Piotte, directrice artistique connue pour les décors des restaurants LOV et Bloom Vieux-Montréal. La rencontre a eu lieu dans le chalet d’un client de Jacinthe que Valérie avait repéré sur Instagram en vue de le publier dans le magazine.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Les boîtes contiennent des échantillons de tissu que le client peut apporter chez lui.

Ça a tout de suite cliqué entre elles, et les collaborations se sont enchaînées. L’idée a alors germé tranquillement de fonder quelque chose ensemble. « On est très différentes, même dans nos looks, mais on se comprend et on se complète super bien », constate Valérie Morisset qui, outre plusieurs expériences en rédaction, a une formation en histoire de l’art et en design d’intérieur. Alors naturellement, elle aime mettre en valeur des éléments historiques et respecte toujours l’essence d’une maison.

De son côté, Jacinthe Piotte est une autodidacte très énergique attirée par les espaces monochromes qui l’apaisent. À l’instar de son associée, elle a le sens du détail, l’amour du savoir-faire artisanal et une passion pour les textiles.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des tissus suspendus à des crochets donnent un aperçu de la gemme de rideaux. La table et les chaises sont à vendre.

Des habillages de fenêtre singuliers…

Leur entreprise devait voir le jour au printemps 2020, mais l’arrivée de la pandémie a changé la donne. « On a eu un peu peur, alors on a décidé de reporter l’ouverture et d’en profiter pour peaufiner notre projet », se souvient Valérie Morisset.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Des objets neufs ou anciens et des échantillons de papier peint sont présentés sur une tablette pour donner un côté personnel, comme chez soi.

Au départ, les créatrices voulaient se consacrer aux habillages de fenêtre. « Ils rehaussent considérablement le décor, sont comme le bijou d’un intérieur, mais ils sont souvent négligés parce que ce n’est pas simple de savoir quelles dimensions choisir, quelle teinte et quelle texture », remarque Jacinthe Piotte. Valérie ajoute que ce que la plupart des gens vont aller chercher en premier avec des rideaux, c’est comment assombrir la maison ou se cacher des voisins. Certes, ils peuvent assurer ces tâches, mais aussi embellir le décor et feutrer l’ambiance.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Parmi les objets neufs et vintage, la collection de coussins a été réalisée sur mesure par la Maison Tuuli.

Les partenaires accompagnent donc la clientèle afin de trouver les rideaux ou les stores parfaitement adaptés à leurs goûts, leur environnement et leur budget. Elles les réalisent sur mesure et les personnalisent notamment avec des passepoils et des rubans de velours ou de gros grain.

On cherche toujours à aller une coche plus loin que ce qui existe déjà en jouant avec les couleurs, les matières, les détails et un tombé impeccable. Jacinthe Piotte

… au service de déco complet

Au fil de sa réflexion, le duo a eu envie de pousser plus loin son offre en proposant un service complet de design. « On crée des environnements sereins adaptés aux besoins des clients, puis à leur mode de vie en privilégiant la luminosité et l’ambiance souhaitée », informe Valérie Morisset.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Quelques échantillons de tuiles, de papiers peints et de tringles à rideaux

Toutes deux apportent fraîcheur et raffinement grâce à de belles trouvailles de meubles et d’objets neufs ou usagés aussi bien dans un condo contemporain que dans une maison ancestrale et quel que soit le style de décor. « Notre force, c’est d’allier la créativité à l’intemporalité », dit la designer.

Le showroom de Maison Tuuli est ouvert sur rendez-vous, et il sera possible de faire des achats sur la boutique en ligne dans les prochains mois.