La résidence de Gatline Artis a subi une rénovation majeure pour y amener le plus de lumière possible.

Quand Gatline Artis et sa famille ont acquis leur maison à Mont-Royal, tout était à refaire. Et c’était exactement ce qu’ils voulaient. « C’était comme une coquille, dans laquelle on est venus créer notre cocon de rêve », résume la mère de famille, qui est aussi designer.

En ce matin enneigé, elle nous reçoit dans sa maison lumineuse, fraîchement rénovée. Propriétaire de la firme de design d’intérieur Entre Quatre Murs, Gatline Artis n’en était pas à son premier projet. Mais pour sa famille, elle souhaitait un espace où tous pourraient vivre ensemble, tout en profitant de moments d’intimité. Le tout dans un lieu épuré, blanc et bois – avec de petites touches de noir, mais nous y reviendrons –, qui respire la lumière et l’espace.

Car de l’espace, il n’y en avait pas des tonnes lorsqu’ils ont mis le pied dans la maison. « Quand on est arrivés, j’ai dit : “Il faut vraiment qu’on ouvre quelque part, parce qu’on étouffe” », se souvient Gatline. La résidence construite en 1959 était complètement cloisonnée et avait un grand besoin de luminosité.

Pour y remédier, les propriétaires ont décidé de pratiquer une grande ouverture entre le rez-de-chaussée et l’étage, là où se faufile le grand escalier. Et cet escalier, justement, est devenu le centre de la demeure, au propre comme au figuré. En effet, il relie non seulement les niveaux, mais aussi les pièces entre elles. Car dès qu’on sort d’une pièce, on se retrouve dans l’espace central.

Mais alors qu’au pied de l’escalier on a une vision d’ensemble sur tout le rez-de-chaussée (ou l’étage, c’est selon), ce n’est pas le cas quand on se trouve dans chacune des pièces séparément. Certains visuels sont volontairement obstrués, explique la designer. « On voulait que de l’entrée, on ne voie pas nécessairement la cuisine. On souhaitait aussi avoir une certaine intimité quand on est dans le salon, qu’on regarde la télé… », poursuit-elle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Gatline Artis, propriétaire de la firme de design et d’architecture d’intérieur Entre Quatre Murs, dans sa maison de Mont-Royal

Aussi, les cloisons peuvent avoir plus d’un rôle. Par exemple, celle qui sépare le salon de la cuisine est en fait un meuble de rangement à double fonction : d’un côté, il dissimule la télévision, alors que de l’autre, il accueille le vaisselier.

« À part les assises et les tables, tout le rangement est intégré, pour maximiser l’espace, affirme la designer. La maison a été entièrement pensée et faite sur mesure. » Et c’est vrai que l’on retrouve ces rangements ingénieux partout : dans les salles de bains, la buanderie, ainsi que dans le grand vestiaire (mud room), avec accès direct au garage, où tout le monde peut déposer bottes, sacs et manteaux. Le contraste est étonnant pour cette famille qui arrivait d’un petit condo au troisième étage sur le Plateau !

Garde-manger caché

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De la cuisine, on ne fait qu’apercevoir le garde-manger noir qui se glisse derrière le mur blanc.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Et voici ce qui se cache derrière : un immense espace de rangement, qui permet de garder plus facilement l’avant de la cuisine propre et rangé. 1 /2



Dans la cuisine, tout est simple, sobre et épuré. Comment est-ce possible, surtout avec deux jeunes enfants ? La réponse, la designer l’a trouvée en cachant un garde-manger derrière, que l’on distingue à peine lorsqu’on se trouve dans la cuisine.

Mais quand on passe en arrière de la cloison, on se retrouve soudain dans cet espace de rangement où sont alignés, sur le long comptoir, la machine à café, le grille-pain, ainsi que des armoires bien remplies. « C’est vraiment comme l’extension de la cuisine, donc l’avant reste toujours un peu plus ordonné. » Et en contraste avec le reste de la cuisine, le garde-manger a été entièrement peint en noir. « Le noir a été choisi pour appuyer tout ce qui était beaucoup plus lumineux et fort en avant, souligne Gatline Artis. Donc c’est un peu une façon d’asseoir la cuisine, qui est vraiment beaucoup plus neutre, beaucoup plus pâle. »

L’ajout de grandes baies vitrées donne une vue imprenable sur la grande cour, où des flocons de neige tombent paresseusement ce jour-là.

De haut en bas

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE À l’étage, le bureau a été installé dans la grande aire ouverte, et ses fenêtres généreuses donnent sur la cour.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les dimensions des chambres ont été volontairement réduites pour laisser plus de place aux espaces communs. Ici, la chambre des parents, qui bénéficie de deux penderies de type walk-in et d’une salle de bains.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans les chambres des enfants, du mobilier intégré plus durable viendra plus tard remplacer les meubles IKEA plus simples, qui font très bien l’affaire pour le moment. 1 /3





À l’étage, on retrouve la même logique qu’au rez-de-chaussée. Dès qu’on arrive sur le palier, les chambres sont positionnées dans chaque coin de la maison, alors que l’escalier, avec sa vue plongeante en contrebas, trône au milieu.

C’est aussi à l’étage qu’a été installé le bureau, également doté de grandes fenêtres où la lumière entre à flots. Il est bien sûr majoritairement utilisé par les parents pour le moment. Mais lorsque les enfants – aujourd’hui âgés de 2 et 4 ans – auront atteint l’âge où ils auront des devoirs à faire, toute la famille pourra se réunir dans ce lieu. Ainsi, les dimensions des chambres ont été volontairement réduites afin d’être plus généreux dans les espaces communs.

Puisque leur garçon et leur fille sont encore très jeunes et que leurs besoins évolueront au fil du temps, le rangement intégré a été prévu dans leurs chambres, mais pas encore installé. Pour le moment, ils y ont privilégié des meubles plus simples et des rangements PAX encastrés, provenant de chez IKEA. Ceux-ci seront progressivement remplacés par des meubles plus durables au fil du temps.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Du gym, on a une vue sur la salle familiale, mais pas l’inverse ! On peut donc regarder la télévision tout en faisant quelques exercices.

Lorsqu’on descend au sous-sol, on trouve une table de billard, un salon avec télévision, ainsi que la salle de jeux des enfants, peinte du même noir accent que le garde-manger.

Les propriétaires ont aussi installé un gym maison, qu’ils ont toutefois pris soin de séparer visuellement du reste. « On ne voulait pas le cloisonner complètement, donc les lattes sont simplement venues mettre un peu d’intimité avec le gym. Quand on s’entraîne, on a vue sur la télévision qui est dans la salle familiale. Et quand on est dans la salle familiale, on ne voit pas le gym parce qu’on y fait dos, donc c’est pratique. »

Comme dans le reste de la maison, le sous-sol permet à tous les occupants de passer du temps ensemble, dans des zones bien délimitées. « C’était important pour nous que le sous-sol devienne l’espace de jeu familial et le lieu où on va tous se retrouver », conclut la propriétaire.