Les prochaines tendances 2023 seront sous le signe de la dualité, prédit la plateforme web Etsy. « Plusieurs tendances – parfois apparemment opposées – montrent qu’elles peuvent coexister en même temps », explique l’experte des tendances pour Etsy Dayna Isom Johnson.

La styliste d’intérieur Geneviève Simard aime le concept de dualité et invite à intégrer des mélanges – de textures, par exemple – dans le décor. Mais attention toutefois à se laisser trop influencer par les tendances, avertit-elle. « Allez-y avec vos coups de cœur, dit la styliste d’intérieur. Votre œil aime-t-il ça ? Est-ce que ça vous fait vibrer ? Écoutez-vous ! »

Indigo et jaune miel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB ETSY D’ART & MANUFACTURE Assiette à tarte « La tourtière d’Annette », par Art & Manufacture, 120,81 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EVE M LALIBERTÉ Bol à soupe vague bleue, par Eve m Laliberté, 36 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA FERME HUMMINGHILL Gobelet optique jaune aurore, par Charlie Larouche, 55 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JULIA GR Affiche Fleur bleue, par Julia GR, 18 po x 24 po, 90 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA POTEUSE Vase arrondi twist jaune, par La Poteuse, 28 $ 1 /5









Etsy a choisi deux couleurs opposées « qui font ressortir l’éclat de l’autre » pour être leurs couleurs de l’année 2023. L’indigo – un mélange de bleu et de violet – « porte en lui un ton à la fois percutant et futuriste », indique Dayna Isom Johnson dans un communiqué. Le jaune miel, quant à lui, amène de la luminosité dans le décor.

Le marbre, élément-phare

PHOTO MÉLANIE BUSSIÈRE, TIRÉE DU SITE WEB D’ATELIER BUSSIÈRE Plateau de service en marbre St-Clair, par Atelier Bussière, 80 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES MIMIPOTS Vide-poche effet marbré, par Mimipots, 25 $ 1 /2



« Le marbre, ça va toujours être beau, ça l’a toujours été et ce le sera toujours », dit Geneviève Simard. C’est un matériau classique qui amène « de la dimension à un espace », résume l’experte des tendances pour Etsy Dayna Isom Johnson.

Selon Etsy, l’année 2023 verra poindre de nouvelles interprétations du marbre, que ce soit « de nouvelles couleurs comme le vert et le bordeaux » ou « des pièces originales aux motifs fortement veinés ». Et si nous n’avons pas le budget pour investir dans cette pierre (ou même l’énergie pour l’entretien) ? On peut adopter de petits objets ou opter pour « des finis qui imitent le marbre et qui sont même moins poreux », précise Geneviève Simard.

Des formes en fusion

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MAYAGU « Eulalia », par Mayagu Ceramics, 300 $

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MIMI LA ROULEUSE Bongeoir Unda, par Mimi la Rouleuse, 62,50 $ 1 /2



De plus en plus de personnes vont se diriger vers des objets décoratifs qui imitent le mouvement de la lave en fusion, indique Etsy. Les pièces de décoration, qu’il s’agisse d’objets en verre, de céramique ou même de miroir, vont reproduire « les formes fondantes et texturées » de la lave.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité de celle des formes organiques qu’apprécie particulièrement la styliste d’intérieur Geneviève Simard. « Ça fait des années que je cours après ce genre d’objets là, témoigne-t-elle. Donc, c’est tant mieux qu’il va y avoir une vague d’objets avec des formes organiques. » Selon Etsy, cette esthétique constitue « un contraste dynamique avec les styles plus géométriques » qu’on a vus durant les dernières années.