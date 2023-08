L’époque où on ne voulait que de grands espaces ouverts dans nos maisons semble révolue pour certains. Effet post-pandémie ou non, on revient à des pièces plus cloisonnées, mais sans vouloir étouffer pour autant. C’est peut-être pour cette raison que les parois de verre apparaissent de plus en plus dans nos designs. Zoom sur un bon (et beau) compromis, transparent de surcroît.

« On n’est plus capables d’entendre les jeux vidéo des enfants au salon. » Cette phrase – sous différentes variables – est souvent parvenue aux oreilles de Valérie Duchemin de la part de ses clients. Cofondatrice de l’entreprise de Québec Les Portes Boréales avec son associé Michaël Jean, elle a pour mission d’aider les gens à « cloisonner sans cloisonner », de manière simple et élégante, avec une arme de prédilection : les cloisons de verre.

« Oui, c’est un produit, mais on le vend aussi beaucoup comme une solution d’aménagement », explique Mme Duchemin, en citant en exemple le télétravail. « Le but, ce n’est pas non plus de s’enfermer dans son sous-sol pour travailler. Ce produit-là répond vraiment à une réalité, pas seulement par sa beauté, mais aussi par son efficacité. »

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Les cloisons de verre représentent une manière élégante de séparer les espaces, un procédé assez courant en Europe.

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Les meneaux courbés donnent également un joli effet. 1 /2



Agrandir par l’intérieur

Il s’agit également d’une façon astucieuse d’agrandir par l’intérieur, lorsque les pieds carrés sont réduits. « Tout le monde aime ça, avoir des espaces ouverts. Mais de plus en plus, on veut aussi pouvoir se retirer, ou peut-être même refermer un coin », renchérit Maria Di Ioia, designer d’intérieur pour la firme EM Architecture. « Donc c’est aussi une façon de refermer une pièce, dans un espace déjà existant. »

PHOTO ADRIEN WILLIAMS, FOURNIE PAR EM ARCHITECTURE Dans cette maison de l’avenue Stuart, à Outremont, l’entrée est cadrée par des cloisons de verre. Ce projet a beaucoup fait jaser, affirme la designer d’EM Architecture, et plusieurs clients ont demandé la même chose par la suite.

Si de nombreux clients des Portes Boréales utilisent ces parois pour couper le son ou même afin d’atténuer les températures (entre des zones plus fraîches et plus chaudes), elles servent souvent, avant tout, à conserver la lumière.

Même son de cloche chez EM Architecture, où la luminosité est presque toujours au cœur des enjeux.

Une des premières demandes qu’on a dans les projets, c’est vraiment que la lumière puisse voyager de l’avant jusqu’à l’arrière. Maria Di Ioia, designer d’intérieur pour la firme EM Architecture

Dans certains cas, les designers de chez EM ont ajouté un rideau à ces verrières, que les clients peuvent fermer au besoin. « L’idée, c’est qu’en temps normal, le voilage peut rester ouvert, et ça ne défait ni la vue ni la lumière qui entre. »

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Dans une salle de bains

Pleins feux sur l’aluminium

Chez Les Portes Boréales, les meneaux des cloisons de verre sont composés d’aluminium, matériau qu’ils préfèrent à l’acier pour son côté écologique, affirme Valérie Duchemin. « Souvent, la verrière de base est en acier. Mais nous, on s’est vraiment dirigés dans... la voie pas facile », lance-t-elle en riant.

Oui, le chemin est peut-être plus ardu ainsi – surtout que tout est fabriqué à la main et en slow making –, mais le gros avantage de l’aluminium, c’est qu’il est recyclable indéfiniment, précise-t-elle. « Donc nous, toutes nos pertes sont recyclées à l’infini. Alors que l’acier peut se refondre, mais il a quand même sa limitation sur le plan écologique. On travaille aussi avec une confection sans silicone et sans soudure ; on a vraiment développé notre propre conception, finalement. »

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Pour isoler une mezzanine du reste de la maison

Chez EM Architecture, on commence aussi à utiliser davantage l’aluminium au détriment de l’acier, affirme Maria Di Ioia, un matériau plus léger qui leur procure plus de flexibilité... et de couleurs.

On peut aussi avoir des teintes : ce n’est pas obligé d’être noir, donc on peut l’avoir blanc, anodisé... on peut davantage s’amuser de cette façon-là. Maria Di Ioia, designer d’intérieur pour la firme EM Architecture

L’équipe a aussi récemment réalisé une cloison de verre et de bois, avec de jolis meneaux courbés, une expérience qui s’est avérée fort concluante.

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Dans une chambre d’enfant

PHOTO FOURNIE PAR LES PORTES BORÉALES Un cellier ? Pourquoi pas ! 1 /2



Au-delà de la solution pratique qui s’impose souvent, ces verrières sont aussi un véritable objet esthétique. Deux qualités qui créent une combinaison gagnante dans les intérieurs. « C’est vraiment un élément architectural qui va au-delà du beau », croit Valérie Duchemin.