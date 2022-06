Rodée à l’exercice de la construction, Christine Djerrahian, architecte et fondatrice de Future Simple Studio, a néanmoins dû apprendre à composer avec l’imprévu lorsqu’elle a entrepris d’agrandir le loft qu’elle partage avec sa famille au centre-ville de Montréal. Elle nous a ouvert les portes de chez elle à deux moments clés du chantier.

Montréal, 31 mai 2022. Au téléphone, une pointe de lassitude perce la voix de Christine Djerrahian. « Les derniers travaux dans notre loft auraient dû être finis la semaine dernière, mais ce n’est pas le cas. Le bureau et la bibliothèque n’ont pas pu être construits, et il manque encore des miroirs sur les murs. Voir les sacs de livres devant notre chambre me rend anxieuse », soupire la fondatrice du bureau d’architecture Future Simple Studio. « J’essaie d’être patiente, mais j’ai hâte de retrouver ma vie d’avant. »

Plus précisément, ses journées de femme au cœur de la cité, conciliant travail et famille sereinement grâce au soutien de son mari, Nick d’Urbano, et de son équipe avec lesquels elle partage un bureau dans le même immeuble, trois étages plus haut. Au point de n’avoir pas envisagé une seconde de mettre son métier entre parenthèses à la naissance de Stella, en janvier dernier. C’est l’arrivée de la petite sœur de Milo, 3 ans, qui a décidé le couple à se lancer dans l’agrandissement du loft aménagé en 2019 dans une ancienne imprimerie, rue De La Gauchetière, à mi-chemin entre le centre-ville et le Vieux-Port.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’ancienne chambre de Christine et de Nick sert aujourd’hui de salle de jeux à portée de regard des adultes.

Le poids de la réalité

Le concept reposait sur des chambres logées dans des boîtes de verre et de bois connectant en permanence les occupants au jardin face au bâtiment. L’annexion du studio voisin a permis d’ajouter une troisième boîte au loft en libérant la chambre initiale des parents pour en faire un terrain de jeux. Une deuxième salle de bains, une penderie, ainsi qu’une petite chambre de bébé convertible en coin de méditation ont également été prévues pour faciliter le quotidien de la famille élargie. Près de 700 pi⁠2 ont été gagnés pour une superficie totale de 2500 pi⁠2.

Les travaux, planifiés avant la naissance de Stella, n’ont finalement pu commencer que deux semaines après celle-ci à cause de la pandémie, et ils ont duré plus longtemps que prévu. La compétence et la bonne volonté des différents corps de métier qui se sont succédé ici n’y sont pour rien. Le problème vient plutôt de mauvaises surprises découvertes en cours de chantier, à commencer par celles liées à la période trouble que nous traversons.

Une transition délicate

Pour mettre sa famille à l’abri des principales nuisances liées aux travaux, l’architecte a décidé de l’emmener quelques semaines chez ses parents, à Dollard-Des-Ormeaux, à une demi-heure de route du centre-ville ou le double aux heures de pointe. Christine et Nick ont fait des allers-retours trois ou quatre fois par semaine pour le travail, la garderie et le suivi des travaux, les autres jours étant ponctués d’appels et de messages à l’entrepreneur Pascal Miscioscia d’A. International grâce à une confiance absolue en celui-ci.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un éclairage évoquant les aurores boréales illumine la petite chambre de Stella.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Vue du salon vers la salle de jeux et la nouvelle chambre de Christine et de Nick.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des lits superposés sont venus remplacer le petit lit de Milo. Des éléments de l’ancien bureau sur le mur abattu ont été récupérés pour créer une bibliothèque dans le coin à côté de sa chambre.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’agrandissement du loft, grâce à l’annexion d’un studio de l’autre côté du mur, a permis d’aménager une nouvelle chambre inspirée du Japon pour les parents.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Au moment d’abattre le mur et de refaire le sol, la chambre de Milo et celle de ses parents ont servi d’espaces de rangement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La chambre du couple en cours de montage

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’ancienne chambre du couple et, à gauche, la petite chambre de Stella.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’ancienne chambre du couple, utilisée comme boîte géante de rangement, lors des travaux

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Christine Djerrahian et sa fille Stella jouent devant un miroir du module vitré qui accueille la vaisselle de la cuisine et sa petite chambre peu avant le retour de la famille dans le loft. 1 /9

















Ces travaux auraient été impossibles sans l’aide de mes parents, mais, après quelques semaines, ma maison m’a manqué. Là-bas, je me sentais un peu comme une ado. Christine Djerrahian

Des émotions qui s’ajoutaient au stress inhérent au dépassement de budget et à une fin des travaux sans cesse différée.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Milo dans sa nouvelle salle de jeux

Apprivoiser la nouveauté

Les choix de ses parents n’ont pas trop bousculé le petit Milo dans ses précieuses habitudes. Il a retrouvé la chambre qui lui était réservée chez ses grands-parents, et sa mère a veillé à l’impliquer dans la transformation de sa maison, de la confection de tableaux d’inspiration sur Pinterest à la démolition du mur entre le loft et l’ancien studio. « L’entrepreneur, qui travaillait de l’autre côté, a attendu le plus longtemps possible avant de le laisser faire un trou. Milo en est très fier. Il a fait partie du changement ! », explique la maman qui a bien sûr filmé ce geste symbolique.

Dans ses plans, Christine a veillé à ce que chacun retrouve ses repères. Elle a ainsi installé le lit dans la nouvelle chambre du couple de façon à avoir la même vue sur les arbres au réveil. Milo a, lui, un nouveau lit de grand aussi face à la fenêtre. « Au lieu de prétendre que rien n’avait changé, nous avons choisi d’accompagner cette transformation de quelque chose d’excitant dont nous avons beaucoup parlé », souligne Christine Djerrahian.