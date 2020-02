(Montréal) La firme d’architecture française Patriarche aura son antenne à Montréal, avec un nouveau bureau qui sera officiellement inauguré en mars.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Déjà implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry et Bâle, ce cabinet majeur qui pilote ou participe à d’innombrables projets d’envergure en France et à l’international (Arena Futuroscope à Poitiers, Bureaux du service des impôts de Münster, Linklab à Chambéry, etc.) cherche à renforcer sa présence en Amérique du Nord, et particulièrement au Québec.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PATRIARCHE Le projet de l’Arena Futuroscope conçu par Patriarche, prévu pour 2021 à Poitiers.

Après avoir fusionné avec la firme québécoise Parka en octobre, Patriarche a d’ores et déjà annoncé son intention de participer à de grands concours et des projets ambitieux, tant dans le résidentiel que le commercial ou le public. La nouvelle agence, qui s’installera dans le Vieux-Port, fonctionnera avec une équipe multidisciplinaire, avec des ressources spécialisées en architecture du paysage et dans le domaine hospitalier et industriel. Elle compte actuellement une vingtaine de personnes et des recrutements sont prévus au cours des prochains mois.

Patriarche est loin d’arriver en terrain inconnu, puisqu’elle a déjà apposé sa signature sur de nombreuses réalisations au Québec, comme le nouveau siège social des Laboratoires Boiron, à Saint-Bruno, la distillerie La Maison Livernois à Québec, ou encore des projets résidentiels (dans les Laurentides ou à Stoneham, entre autres). Côté public, elle exhibe aussi une longue feuille de route, sur laquelle figure la base de plein air à Sainte-Foy, en cours de finalisation.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PATRIARCHE La Maison Livernois, à Québec, a bénéficié des services de design intérieur de la firme multidisciplinaire.

« Le bureau d’architecture de Montréal s’intéresse à la conception d’espaces réfléchis et d’une architecture durable, optimisant l’expérience des usagers et minimisant les impacts sur l’environnement », souligne l’entreprise sur son site internet.

On trouvera également au sein des bureaux de Patriarche Montréal des espaces de travail partagés qui permettront d’accueillir des travailleurs externes.

Patriarche est l’une des premières firmes d’architecture française à s’installer au Canada.

Patriarche en chiffres

• 3100 projets à travers le monde

• 8 agences en France, en Suisse et au Canada

• 350 salariés en 2019