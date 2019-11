Le designer Richard Ouellette et l’architecte Maxime Vandal

La firme québécoise d’architecture et de design Les Ensembliers vient d’être consacrée Designer de l’année par le magazine canadien House & Home.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Les réalisations de l’architecte Maxime Vandal et du designer Richard Ouellette ont été mises en vedette à de multiples reprises dans cette publication.

« Ils ont un talent inné pour la superposition de couleurs et de motifs créant des effets spectaculaires », souligne la publication, qui présente et décortique dans son numéro de décembre une sélection de projets menés par l’entreprise.

« Dans notre niche, le résidentiel haut de gamme, ce prix-là est pour nous une validation extraordinaire, ça confirme un point de vue qui intéresse et la pertinence de notre travail. Il y a vraiment une spécificité à Montréal qui nous permet de faire ce travail-là. Le défi, c’est de le vendre sur d’autres marchés, de se positionner pour que les gens osent nous appeler », a commenté M. Vandal, dont la firme a investi les marchés de Toronto et de New York.