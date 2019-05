L'essor et l'envers des minimaisons

Se libérer de l'hypothèque, réduire sa consommation et son empreinte écologique : l'engouement pour les minimaisons incarne la promesse d'une vie plus simple et plus respectueuse de l'environnement. Ce rêve passe-t-il le test de la réalité ?

L'avenir, Larry Foisy ne le rêve pas en grand, mais en plus petit. Sa compagne, son bébé et lui feront partie des 73 ménages qui habiteront Le Petit Quartier, une coopérative de minimaisons en développement à Sherbrooke. Lorsqu'on lui demande ce qui le motive à vendre son duplex, dont sa famille occupe environ 2000 pi2, pour une habitation de moins de 900 pi2, il a une réponse toute prête : il souhaite vivre « dans l'être plutôt que dans l'avoir ».

« On s'est rendu compte assez vite qu'environ 50 % de tout le matériel qu'on a chez nous est inutilisé. Toute la superficie n'est pas utilisée non plus, explique-t-il. J'ai toujours habité dans des logements plus petits et je n'étais pas moins heureux que maintenant. Ce n'est pas le fait d'avoir des commodités et du matériel qui fait en sorte qu'on a une meilleure qualité de vie et qu'on est plus heureux. »

Choisir de vivre « dans plus petit » demeure un choix marginal, convient le père de famille de 38 ans. « On va à l'encontre de ce que la majorité des gens veulent et même de ce qu'on pensait il y a quatre ou cinq ans », dit-il. L'idée s'est toutefois imposée à ce couple comme à quantité de gens aux États-Unis, où le concept gagne en popularité depuis la crise de 2008, et au Québec, où un mouvement des minimaisons est né en 2017.

Cet engouement, Guillaume Lessard, chercheur à l'INRS, l'attribue notamment aux documentaires, blogues, pages Instagram et fiches Pinterest qui vantent ces habitations. Des images dans lesquelles il est facile de projeter des désirs de liberté, de minimalisme luxueux, enrobées de valeurs écologiques. « Les gens s'y intéressent parce que ça fait rêver », résume-t-il. Son rapport Le mouvement des minimaisons au Québec témoigne de l'essor de ce type d'habitation, mais s'attarde aussi à l'envers de la médaille.

Une question de sous