Mort de Gaetano Pesce, designer des fauteuils « Up »

(Rome) L’architecte et designer visionnaire italien Gaetano Pesce, créateur de la célèbre série des fauteuils « Up », est décédé à 84 ans, selon un message publié jeudi sur son compte Instagram officiel.

Agence France-Presse

Le designer basé à New York, connu pour ses meubles colorés et ludiques, avait affronté « des problèmes de santé » ces derniers mois, mais « était resté positif et toujours curieux », et « c’est le cœur lourd que nous annonçons le décès de ce créateur visionnaire », annonce le communiqué publié sur Instagram.

Parmi ses créations les plus connues figurent les fauteuils « Up », une série de sièges en mousse anthropomorphes, dont un évoquant le corps d’une femme voluptueuse.

PHOTO ISABEL INFANTES, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

« En l’espace de six décennies, Gaetano a révolutionné les modes de l’art, du design, de l’architecture et les espaces aux confins de ces catégories », souligne le communiqué en saluant « son originalité et son audace incomparables ».

Né en 1939 à La Spezia, une ville portuaire de Ligurie, Gaetano Pesce a étudié l’architecture à Venise et enseigné à Strasbourg pendant 28 ans, mais aussi à Pittsburgh, Milan, Hong Kong, Sao Paulo et New York, où il s’était installé en 1980.

Ses œuvres sont exposées dans les collections permanentes de musées prestigieux comme le MoMA de New York, le Victoria and Albert Museum de Londres et le Centre Pompidou à Paris.