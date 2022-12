Après une pause covidienne de deux ans, vous recevez de nouveau votre famille élargie pour les Fêtes. Toutefois, vous n’avez pas assez de couverts pour tous ces convives. Ou vous n’avez simplement pas envie de laver toute cette vaisselle. Il existe une solution.

Pourquoi ne pas en louer ? Ce service qui séduit de plus en plus les particuliers permet d’éviter les achats inutiles en ces temps inflationnistes et constitue un choix écologique en évitant de surcharger les ordures de vaisselle en carton et plastique.

Le principe est simple. On détermine d’abord combien de convives seront présents — certaines entreprises n’acceptent pas de louer en bas d’un nombre minimal. « Les choses ont beaucoup changé. Avant, on pouvait louer trois fourchettes, huit cuillères et sept verres et on faisait des factures de 8 $ ! Mais ça n’existe plus. On a des minimums de quantités et d’argent maintenant », explique Sébastien Laporte, de La nouvelle tablée, à Longueuil, qui précise qu’un montant de 150 $ est requis. La vaisselle et la coutellerie se louent pour plus de 10 personnes et les verres viennent par casiers de 16, 25, 36 ou 49, selon leur grandeur.

D’autres entreprises acceptent quant à elles de louer pour de plus petits groupes. « Chez nous, il n’y a pas de minimum », assure Guy Paiement, de Location Tchin-Tchin, à Laval. Le propriétaire explique que, contrairement à d’autres entreprises, il accepte de louer le nombre exact requis par le client et non par multiples de 25 comme certains concurrents. Si quelqu’un a besoin de 30 verres, il lui en louera 30 et non 50.

De tout pour vos réceptions

En plus des verres et des assiettes, vous estimez avoir besoin d’un bol à punch, d’un réchaud et d’un siphon à crème fouettée ? Aucun problème !

Les entreprises de location ont des catalogues de produits bien garnis où tous les besoins peuvent être comblés. Cela va des couverts aux articles de décoration en passant par le mobilier, le matériel de cuisson et même le linge de table.

Pour la décoration, il semble que le rouge, le vert, le doré et l’argent, des couleurs traditionnelles de Noël, ont la cote.

En plus du coût de location, le client doit débourser une assurance-bris (habituellement entre 8 % et 10 % du total de la facture) afin de couvrir les verres cassés et les assiettes éraflées. « Si quelqu’un brise un verre, ça va être couvert jusqu’à 5 %. Si quelqu’un prend un rack de verres et l’échappe, il va falloir qu’il les paie. Ça ne couvre pas ça, ça couvre les bris normaux. Ça couvre par exemple une nappe tachée, une nappe brisée avec un couteau. Mais il faut que le matériel revienne », indique Sébastien Laporte, de La nouvelle tablée.

PHOTO SAIVA, GETTY IMAGES Les entreprises de location de vaisselles offrent même des articles de décoration.

Pas de vaisselle à faire !

Une fois les verres, assiettes et ustensiles utilisés et salis, nul besoin de faire la vaisselle. C’est la beauté du service, « c’est moins compliqué, ils ne lavent rien », précise Richard Roy, propriétaire de Vaisloc à Québec. « La vaisselle vient dans des caisses avec des sacs. Les clients enlèvent le plus gros de la nourriture en rinçant un peu, remettent ça dans la caisse, referment le sac et soit on récupère les caisses, soit ils viennent nous les porter », ajoute-t-il.

Car oui, si vous désirez un service entièrement clés en main, la plupart des entreprises offrent le service de livraison et de ramassage après l’évènement.

Évidemment, des frais s’appliquent selon le kilométrage parcouru et une commande minimale est requise puisqu’on ne se déplacera pas pour vous livrer cinq verres et cinq fourchettes !

Un prix abordable

Cette paix d’esprit a évidemment un prix, qui demeure somme toute assez raisonnable si le nombre d’invités demeure petit. « Les verres, ça varie entre 35 et 50 cents, sauf si on s’en va dans le haut de gamme. On n’est pas nombreux, mais moi, je loue du Riedel à 1,80 $ le verre de 10 oz. Ça vaut 10 $ le verre. Ceux-là ne sont pas assurables, ils sont fragiles. Si tu les brises, tu les paies », affirme Guy Paiement, de Location Tchin-Tchin.

Si certaines entreprises de location offrant ce service affichent déjà complet pour les Fêtes, d’autres ont encore certaines disponibilités, surtout les 24 et 25 décembre, pour les réceptions familiales avec un petit nombre de convives. « Il n’est pas trop tard. Nous n’avons pas d’évènements d’entreprise les 24 et 25 décembre », dit Georges Rahmé, gérant chez Diva Location de Laval.