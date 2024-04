Avec l’aide de la Chine La Russie mène « sa plus importante expansion militaire depuis l’ère soviétique »

(Washington) La Chine aide la Russie à mener « sa plus importante expansion militaire depuis l’ère soviétique, et à un rythme plus élevé que ce que nous pensions possible » au début de la guerre en Ukraine, a averti vendredi un haut responsable américain.