(Kyiv) Une personne a été tuée et trois blessées vendredi lors de bombardements russes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, de plus en plus régulièrement visée par la Russie, a annoncé la police nationale.

Agence France-Presse

« Trois civils ont été blessés dans les bombardements, un homme de 65 ans a été tué », a-t-elle indiqué sur Telegram, précisant que les frappes ont eu lieu sur la ville de Vovtchansk, sur le village de Monatchynivka, ainsi que dans le district de Koupiansk.

Trois autres personnes ont été blessées dans la région orientale de Donetsk et deux autres dans celle, méridionale, de Kherson, selon leurs autorités respectives.

La région de Kharkiv, frontalière de la Russie, est visée quasi quotidiennement depuis plusieurs semaines par les troupes russes, qui frappent notamment ses infrastructures énergétiques, provoquant d’importantes coupures de courant.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était rendu en début de semaine sur les lignes défensives fraîchement creusées dans la région de Kharkiv, où il avait souligné que la zone devait être « prête à se défendre » contre les Russes.