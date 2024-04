Russie Les inondations massives se poursuivent, des milliers d’évacuations

(Moscou) Plus de 10 000 bâtiments résidentiels ont été inondés dans les régions russes de l’Oural, de la Volga et en Sibérie occidentale, ont annoncé lundi les autorités confrontées à des inondations pas vues depuis des décennies et qui ont entraîné des milliers d’évacuations.