(Kharkiv) Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est rendu sur des lignes de défense fraîchement creusées dans la région de Kharkiv, dans le nord-est, où les attaques et bombardements russes se multiplient, a annoncé mardi la présidence.

Agence France-Presse

Confronté au blocage de l’aide militaire américaine et à un manque d’hommes et de munitions pour son armée, M. Zelensky a averti dimanche que son pays « perdra la guerre » si cette assistance n’arrive pas.

Depuis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, Kyiv fait face à des assauts russes dans le nord-est, l’est et le sud du pays, face auxquels l’armée a commencé à creuser des tranchées et bâtir des lignes défensives pour freiner les Russes et éviter une percée, une tactique très similaire à celle adoptée avec succès il y a un an par le Kremlin.

Visitant des positions en train d’être établies dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie, Volodymyr Zelensky a souligné que la zone était « très importante ».

« Nous devons être préparés. Et les Russes doivent voir qu’on est prêt à se défendre. Je veux que notre peuple sache que l’Ukraine est préparée si l’ennemi attaque », a-t-il dit selon le compte Telegram de la présidence, qui ne précise pas quand sa visite a eu lieu.

Dans son allocution du soir, M. Zelensky a répété qu’il était « très important de renforcer cette direction » afin que les Russes « voient que Kharkiv se renforce ».

Les troupes ukrainiennes font face depuis des mois à des assauts dans le district de Koupiansk de la région de Kharkiv, tandis que la capitale régionale du même nom, deuxième ville du pays, est sans cesse bombardée, notamment ses infrastructures énergétiques, ce qui entraîne des coupures d’électricité d’ampleur.

Mardi, trois personnes ont été blessées dans un bombardement russe sur une entreprise de Kharkiv, a indiqué sur Telegram le gouverneur, Oleg Synegoubov.

Ailleurs en Ukraine, une personne a été tuée et trois blessées dans des frappes sur Kostiantynivka, près du front dans l’est, et une autre personne a été tuée dans la région de Tcherniguiv (nord), selon les autorités locales et secours.

Les fortifications que l’Ukraine est en train de bâtir sont un réseau de tranchées, de fossés antichars et de rangées de blocs de béton pyramidaux appelés « dents de dragons », pour ralentir les blindés montant à l’assaut.

L’Ukraine peine à recruter des troupes faute de décision sur une mobilisation supplémentaire, alors que la situation sur le front est difficile après deux ans de guerre. L’aide américaine attendue de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès depuis des mois, et celles des Européens ont pris du retard.

Parallèlement, la Russie est parvenue à recruter des dizaines de milliers de soldats volontaires et à tourner son industrie vers l’effort de guerre, malgré les sanctions occidentales qui affectent son économie.