Kate Middleton, princesse de Galles et épouse du prince héritier William, a annoncé dans une vidéo vendredi qu’elle souffre d’un cancer pour lequel elle doit subir des traitements de chimiothérapie préventive.

Assise sur un banc de parc, la princesse Kate, qui s’exprime d’un ton posé, rappelle avoir subi en janvier une opération majeure à l’abdomen, à Londres. « À ce moment-là, les tests indiquaient que ce n’était pas cancéreux. L’opération a été un succès. Cependant, les examens qui ont suivi ont révélé qu’il y avait présence de cancer. Mon équipe de médecins m’a alors informée que je devrais suivre une série de traitements préventifs de chimiothérapie et j’en suis actuellement au début de ces traitements. »

Le diagnostic a été « tout un choc » pour toute la famille et il lui a fallu du temps pour expliquer à ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, ce qui lui arrivait, tout en leur assurant, ajoute Kate Middleton, qu’elle se porte bien.

« William et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour gérer cette situation en privé », précise-t-elle. (George, Charlotte et Louis fréquentent l’école et ont respectivement 10, 8 et 5 ans.)

« Je me sens plus forte tous les jours et avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort. »

Elle fait observer qu’elle et sa famille ont maintenant besoin « de temps, d’espace et d’intimité » pendant ses traitements.

Mon travail a toujours été une source de joie et j’ai hâte de pouvoir reprendre le collier. Mais pour l’instant, je dois me concentrer sur ma convalescence. Kate Middleton, princesse de Galles

Dans la vidéo, la princesse Kate remercie aussi tous ceux qui lui ont envoyé « de magnifiques messages d’appui » durant sa convalescence.

Les deux derniers mois « ont été incroyablement difficiles pour toute la famille ».

PHOTO JONATHAN BRADY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La princesse de Galles et le prince héritier William en compagnie de leurs enfants George (à gauche), Louis et Charlotte

Le roi Charles a fait savoir par l’intermédiaire de son porte-parole qu’il est « très fier » de sa belle-fille qui « a eu le courage de parler comme elle l’a fait ».

Le roi Charles et la princesse Kate ont été traités au même endroit, la London Clinic, durant la même période, en janvier (très brièvement pour le roi). Charles a fait savoir qu’il est resté « en contact étroit avec sa belle-fille bien-aimée au cours des dernières semaines ».

Bien que les deux couples soient en froid depuis des années, Harry, le duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle ont dit souhaiter « santé et guérison » à Kate Middleton, et espérer qu’elle et sa famille puissent vivre cette épreuve « en privé et en paix ».

Kate injustement traitée, selon le premier ministre

Le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a écrit sur le réseau X que la princesse de Galles a « l’amour et l’appui de tout le pays ».

Soulignant sa bravoure pour avoir dit ce qu’il en était vendredi, M. Sunak a dénoncé le traitement injuste et l’attention de tous les instants qu’elle a subis ces dernières semaines, aussi bien dans certains médias que sur les réseaux sociaux. « Quand il s’agit de la santé, comme toute personne, elle a droit à sa vie privée […] »

Sur X, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a écrit que toutes ses pensées « vont à la princesse de Galles, qui nous a courageusement annoncé son cancer, ainsi qu’à ses enfants et à toute la famille royale ».

Cela fait des mois que les médias spéculent sur la santé de Kate Middleton.

Il y a quelques jours, la London Clinic, où elle a été opérée – et qui soigne les membres de la famille royale –, a reconnu qu’au moins un employé avait tenté sans raison valable d’accéder au dossier médical de Kate Middleton.

Ces dernières semaines, le futur roi William a fait plusieurs apparitions publiques au cours desquelles il est apparu souriant et détendu. Idem pour sa belle-mère Camilla, qui assure que son mari, le roi Charles, se porte bien.

Mais l’absence de William aux funérailles de son parrain, le roi Constantin de Grèce, avait de nouveau suscité l’inquiétude à la fin de février.

Contrairement à leur habitude, William et Kate ne seront pas à la messe de Pâques, à Windsor.

Une maladie maintenant très publique

De sondage en sondage, Kate Middleton est, de toute la famille royale, la préférée des Britanniques, suivie de près par son époux William.

Tout comme la reine Élisabeth, elle a toujours jugé bon de garder ses émotions pour elle, y compris quand Harry et Meghan Markle ont déballé – entre autres devant Oprah – tout leur mal-être au sein de la famille royale.

Lors de cette difficile annonce de sa maladie, aussi impeccable que toujours, bien qu’ayant l’air un peu fatiguée, Kate Middleton est restée égale à elle-même, disant son texte d’un trait.

Et ce, alors qu’elle se trouve depuis des mois sous le feu des critiques pour son manque de transparence sur son état de santé, puis pour une photo de famille qu’elle a reconnu avoir retouchée.

Praticien de la communication et des relations publiques, Bernard Motulsky, qui enseigne aussi à l’UQAM, note que son silence des derniers mois est maintenant hautement compréhensible. « Voilà une mère de 42 ans qui a d’abord dû intégrer et gérer son diagnostic. Il est tout à fait normal qu’elle n’ait pas été en mesure d’en parler ouvertement plus rapidement. »

Bien sûr, devant l’absence d’information, devant l’étrange convalescence de trois mois – les opérations étant aujourd’hui moins invasives qu’avant –, « sur X, ça partait dans tous les sens », la rumeur s’emballait, sur elle comme sur Charles, dont on annonce parfois aussi la mort à tort…

Dans les circonstances actuelles, aura-t-elle droit, comme les jeunes Harry et William après la mort de leur mère, à une certaine sérénité, sans trop de pression médiatique ?

M. Motulsky estime qu’il sera difficile d’endiguer la curiosité – qu’elle soit saine ou malsaine. Pour tout le monde, « c’est difficile de ne pas s’y intéresser, on veut savoir ». « C’est comme quand un ami a le cancer : on veut prendre de ses nouvelles, mais on n’ose pas toujours appeler… »

Comment devrait agir maintenant la famille royale ? En diffusant de temps à autre de brefs bulletins de santé ? Peut-être, mais s’ils n’arrivent pas à intervalles très réguliers, on aura tôt fait de penser « que ça ne va pas ».

Qu’est-ce qu’une chimiothérapie préventive ? La chimiothérapie préventive, également appelée chimiothérapie adjuvante, est généralement proposée après une opération pour « réduire le risque de réapparition et de propagation du cancer » dans l’organisme via la propagation des cellules cancéreuses dans le sang, explique Lawrence Young, professeur d’oncologie à l’Université britannique de Warwick. Car même après une intervention chirurgicale réussie, « des cellules cancéreuses microscopiques peuvent rester tapies dans le corps sans pouvoir être détectées », a indiqué l’expert, interrogé par le Science Media Centre (SMC) britannique. Pour Andrew Beggs, chirurgien à l’Université de Birmingham, « c’est un peu comme nettoyer un sol avec de l’eau de Javel quand on a renversé quelque chose dessus ». Source : AFP