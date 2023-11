Les quatre États voisins du Québec sont « solidement démocrates » à l’échelle des élections présidentielles et fédérales (Sénat et Chambre des représentants), estime Antoine Yoshinaka.

Mais ça n’a pas toujours été le cas, rappelle-t-il. « Le Maine, le New Hampshire et le Vermont ont longtemps et historiquement constitué un bastion républicain. »

Il y a donc un vieux fond républicain à garder à l’esprit. C’est particulièrement le cas au New Hampshire, État teinté par un courant libertarien que la devise officielle « Live Free or Die » rappelle avec éloquence.

Cela dit, le gouverneur républicain Chris Sununu est ouvertement anti-Trump. « On doit s’assurer que Donald Trump ne sera pas le candidat désigné des républicains en 2024 », a déclaré ce dernier au cours de l’été.

M. Sununu ne sollicite pas de nouveau mandat comme gouverneur en 2024 et, à la surprise de plusieurs, ne s’est pas lancé dans la course comme candidat républicain à la présidentielle.

À l’heure actuelle, deux femmes démocrates, Jeanne Shaheen et Margaret Wood Hassan, représentent l’État au Sénat. Leur siège n’est pas en jeu en 2024 (rappelons que les sénateurs sont élus pour six ans et que le tiers des sièges sont électifs par rotation aux élections présidentielles ou de mi-mandat).

Deux démocrates, Chris Pappas et Ann McLane Kuster, siègent à la Chambre des représentants.

En entrevue, Antoine Yoshinaka fait remarquer que le New Hampshire est le deuxième État, après l’Iowa, à tenir des élections primaires. Or, rappelle-t-il, les républicains sont « fortement mobilisés » par les primaires, ce qui n’est pas le cas des démocrates, pour qui Joe Biden n’est pas contesté. « Et une forte mobilisation sur un an, voire plus, peut se poursuivre jusqu’à la présidentielle », dit-il.

Autrement dit, les démocrates doivent veiller à mobiliser leurs troupes pour ne pas avoir de mauvaises surprises en novembre 2024.