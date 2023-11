PHOTO JOHN TULLY, THE NEW YORK TIMES

À un an de la présidentielle américaine Qui sont (et comment votent) nos voisins ?

Le Québec partage sa frontière avec quatre États américains : l’État de New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine. À un an de la présidentielle américaine, quelles sont les caractéristiques de ces États et comment y vote-t-on ? On les perçoit généralement comme foncièrement démocrates, mais est-ce bien le cas ? Tour d’horizon.